Les drivers AMD et NVIDIA prêts pour Vulkan Video 1.0 et l'encodage/décodage H.264/HEVC.







Le consortium Khronos Group annonçait il y a quelques jours la finalisation des spécifications 1.0 des extensions Vulkan Video qui permettent aux développeurs de tirer partie des moteurs d'encodage et de décodage vidéo matériel des cartes graphiques modernes pour lire ou encoder de la vidéo directement dans leurs jeux et applications basés sur l'API Vulkan.



Ce sont plus exactement quatre nouvelles extensions qui ont été ajoutées par Khronos à savoir VK_KHR_video_queue, VK_KHR_video_decode_queue, VK_KHR_video_decode_h264 et VK_KHR_video_decode_h265. Comme leur nom l'indique, ces extensions permettent d'encoder ou de décoder de la vidéo au format H.264 (AVCHD) ou H.265 (HEVC) mais d'autres codecs devraient être ajoutés par la suite. Il s'agira probablement du codec VP9 et surtout de l'AV1 qui a le vent en poupe en ce moment.



Pour exploiter ces nouvelles extensions Vulkan Video 1.0, incluses à partir de l'API Vulkan 1.3.238, les drivers graphiques doivent bien sûr être mis à jour ce qui est déjà le cas chez AMD et NVIDIA sous la forme des drivers expérimentaux NVIDIA Vulkan Beta Driver 527.86 beta et AMD Software : Adrenalin Edition 22.11.2 beta qui sont disponibles dans une édition spéciale Vulkan Video Code and Decode Extensions. Le support des extensions vidéo est également prévu chez Intel mais les drivers adéquats ne sont pas encore disponibles.



NVIDIA ne précise pas encore exactement quels GPU GeForce sont compatibles avec Vulkan Video. Mais il faut toutefois savoir qu'une bonne partie des GPU NVIDIA depuis la génération Maxwell sont capables techniquement d'accélérer l'encodage (NVENC) et le décodage (NVDEC) des codecs H.264 et HEVC. A voir ce qu'il en sera dans la pratique dans les applications Vulkan.



De son côté, AMD précise que seuls les GPU Radeon RX 5000 Series et Radeon RX 6000 Series sont compatibles avec ces extensions Vulkan Video. Ce sera bien sûr aussi à terme le cas des derniers GPU Radeon RX 7000 Series mais ceux-ci ne sont pas encore supportés par ce pilote expérimental. Ce sera sans doute le cas dans le prochain pilote final.



Au passage, notez que ce pilote AMD Software : Adrenalin Edition Vulkan Video Code and Decode Extensions 22.11.2 est basé sur la branche 22.40 contrairement au pilote courant 22.11.2 WHQL basé sur la branche 22.20. Il s'agit donc du premier pilote 22.40 à supporter les anciens GPU Radeon. A défaut de profiter pour le moment de l'accélération vidéo dans les jeux Vulkan, ce pilote peut donc être une bonne solution pour essayer en avant première ces drivers 22.40 avec les GPU Radeon RX 5000 ou 6000 Series par exemple...



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bits (x64)



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition Vulkan Video Code and Decode Extensions 22.11.2 WHQL beta : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA Vulkan Beta Driver 527.86 WHQL bêta : Cliquez ICI.



