TerraMaster lance les NAS haute vitesse T9-450 et T12-450 avec des ports 10GbE SFP+ et 2.5GbE.



TerraMaster annonce le lancement du serveur de stockage réseau à grande vitesse T9-450 et T12-450, doté de capacités de mise en réseau 10 GbE à grande vitesse. Les TerraMaster T9-450 et T12-450 sont conçus pour les professionnels qui ont besoin d'une grande capacité à haut débit pour des applications telles que la virtualisation, les bases de données, la création de contenu image et vidéo, etc.







Les TerraMaster T9-450 et T12-450 ont un design compact pour leur catégorie, ce qui les rend idéaux pour les petites et moyennes entreprises disposant d'un espace limité pour des dispositifs de stockage de données professionnels. Les TerraMaster T9-450 et T12-450 sont également conçus pour des configurations de stockage à haute capacité, prenant en charge des modèles de disques durs jusqu'à 20 To et une capacité totale de 180 To et 240 To, respectivement. Grâce à sa conception compacte et à sa prise en charge de la haute capacité, la série TerraMaster 450 est idéale pour les professionnels de la création et les entreprises en pleine croissance.



Caractéristiques principales :



Stockage à haut débit







Les TerraMaster T9-450 et T12-450 sont équipés d'un processeur Intel Atom C3558R à quatre cœurs et d'une mémoire DDR4 à double canal de 8 Go (extensible jusqu'à 32 Go). Les deux TNAS sont équipés de deux interfaces fibre SFP+ de 10 Go et de deux ports 2,5 GbE, offrant une largeur de bande de transmission de 20 Gb grâce à l'agrégation de liens.



Faciliter la collaboration



Dotés d'un réseau 10GbE et prenant en charge Windows et Mac, les TerraMaster T9-450 et T12-450 facilitent la collaboration et améliorent l'efficacité à tous les niveaux.



TOS 5



Les TerraMaster T9-450 et T12-450 utilisent le nouveau système d'exploitation TOS 5, qui comporte plus de 50 nouvelles fonctions et 600 améliorations par rapport à la version précédente, offrant ainsi une plus grande efficacité et une meilleure sécurité.



Support Hyper Cache



Les TerraMaster T9-450 et T12-450 prennent en charge Hyper Cache, un outil d'accélération du cache des SSD développé par TerraMaster. Pour en savoir plus sur Hyper Cache, veuillez consulter le site Web de TerraMaster.



Support TRAID



Les TerraMaster T9-450 et T12-450 supportent également le TerraMaster RAID (TRAID) qui offre des options de configuration plus flexibles par rapport aux modes RAID standard. Pour en savoir plus sur TRAID, veuillez consulter le site Web de TerraMaster.



Des solutions de sauvegarde riches



Avec TOS 5, les T9-450 et T12-450 ont accès à de nombreuses solutions de sauvegarde, notamment TerraSync, TFSS, CloudSync, TFM backup et Duple backup.



Améliorer l'efficacité de la gestion informatique



Les T9-450 et T12-450 se connectent à votre serveur de domaine via le domaine AD ou le domaine LDAP et attribuent des droits d'accès à l'espace de stockage aux utilisateurs et aux groupes d'utilisateurs de votre domaine, ce qui réduit essentiellement les coûts de gestion informatique tout en améliorant l'efficacité du personnel.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment.



Les Prix :



- TerraMaster T9-450 : 1 199 Dollars,

- TerraMaster T12-450 : 1 599 Dollars.



VORTEZ