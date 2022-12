La GeForce RTX 4090 est équipé d'un refroidisseur de type soufflant à l'ancienne.



Le lancement de la NVIDIA GeForce RTX 4090 a précipité l'apparition de certaines des plus grandes - et pourtant gargantuesques - cartes graphiques que nous ayons jamais vues. Cependant, en novembre, nous avons vu un fabricant de cartes graphiques chinois présenter des rendus d'une RTX 4090 avec un refroidisseur de type blower, et des spécifications de référence NVIDIA. Maintenant, des photos de ce qui ressemble à des versions d'expédition de ce produit ont émergé via les canaux de vente au détail chinois. En d'autres termes, une RTX 4090 avec un refroidisseur de type blower n'a pas seulement été imaginée, ébauchée ou théorisée, elle a été produite. Dans notre image du bas, vous pouvez voir quelqu'un qui tient une de ces cartes graphiques RTX 4090 blower et dans le coin inférieur gauche, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une palette entière, prête à être expédiée.











Ces nouvelles images réelles proviennent d'un marché en ligne chinois appelé Goofish. Les différents angles de la photo montrent l'avant, le haut et l'arrière de la carte de ventilation, et il y a une image du dessous du PCB, aussi. Sur certaines des images, on peut voir qu'un film plastique a été appliqué pour éviter que l'ensemble de refroidissement ne se raye pendant le transport. Les images s'alignent sur les rendus que nous avons vus précédemment, qui étaient censés provenir d'un initié de la société chinoise Manli. Cependant, VideoCardz rapporte qu'il a été contacté par Manli dans l'intervalle. L'entreprise a nié toute association avec les rendus, et il est donc peu probable qu'elle soit à l'origine de ces produits réels. Aucun nom de marque n'est évident sur les photos des nouveaux produits. NVIDIA a été soupçonné de décourager les partenaires de l'AIB de vendre au détail des modèles RTX 3090 de style soufflant, c'est peut-être la raison pour laquelle Manli nie toute implication et que nous ne voyons pas de nom sur ces produits.







Les images montrent un GPU à deux fentes, un ventilateur unique équipé d'un capot de protection et un connecteur d'alimentation unique à 16 broches (12VHPWR). Il est dit que le produit est livré avec un adaptateur de connecteur d'alimentation 3x-8 broches (pas 4x). Ce produit ne vise certainement pas un public qui cherchera à overclocker le GPU et qui aura donc besoin de plus de puissance. Selon VideoCardz, qui a obtenu l'image exclusive que vous pouvez voir ci-dessous, cette carte est également verrouillée à 450W TDP maximum.







Le listing de China Goofish demande 15,000 RMB pour une de ces cartes RTX 4090, ce qui équivaut à peu près à 2,150 USD. C'est un prix élevé pour la Chine, car les modèles RTX 4090 d'entrée de gamme coûtent plus de 13 000 RMB. Nous ne savons pas si ces prix incluent la taxe de vente chinoise de 13%.



Comme nous l'avons mentionné dans notre précédent article sur la perspective des cartes graphiques RTX 4090 de type soufflant, celles-ci devraient pouvoir fonctionner sans trop de soucis dans des boîtiers avec un bon flux d'air. La conception du refroidisseur pourrait également séduire les propriétaires de PC utilisant des boîtiers qui ne sont pas adaptés à d'autres solutions de refroidissement par air, ou les utilisateurs qui souhaitent installer plusieurs cartes graphiques côte à côte.



HOTHARDWARE