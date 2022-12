Les benchmarks du Core i5-1350P sont révélés : Des performances légèrement supérieures à celles de son prédécesseur.



La 13e génération de processeurs mobiles Core "Raptor Lake" d'Intel devrait être lancée en 2023. Il n'est donc pas surprenant que des données de référence aient fuité.



Les performances du processeur Core i5-1350P d'Intel ont récemment été ajoutées à la base de données Geekbench 5 de Primate Labs. Le Core i5-1350P possède quatre cœurs Raptor Cove à haute performance et huit cœurs Gracemont à faible consommation d'énergie. Il consomme 28 W à la base, mais jusqu'à 64 W en cas de charge élevée (du moins d'après les produits mobiles de la série P d'Intel). Ce processeur est l'un des processeurs mobiles Raptor Lake qui ne recevra pas de cœurs supplémentaires. Par conséquent, l'augmentation des performances par rapport aux processeurs Alder Lake (le i5-1250P dans ce cas) ne sera possible que grâce à des vitesses de turbo plus élevées et probablement à des réglages supplémentaires de la part des fabricants de PC.







Le Core i5-1350P s'est comporté de manière similaire à son prédécesseur dans un Acer TravelMate P614-53 non annoncé. Puisque nous parlons d'ordinateurs portables, le refroidissement et le plan d'alimentation de l'équipementier sont importants. Le Core i5-1350P bat le Core i5-1250P dans les charges de travail monofilaires sur les nombres entiers, les flottants et la cryptographie. Le nouveau Core i5-1350P était plus lent que le M2 d'Apple dans les charges de travail monofilaires mais plus rapide dans les opérations multi-filaires.



Dans Geekbench 5, le M1 Pro à huit cœurs d'Apple bat le Core i5-1350P d'Intel. Comme nous travaillons avec du matériel de pré-production, nous ne tirerons pas de conclusions sur le Core i5-1350P. Cependant, étant donné que le nouveau processeur a des vitesses plus élevées que son prédécesseur, nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit beaucoup plus rapide.



