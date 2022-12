EK lance un nouveau waterblock 4-en-1 pour le socket AM5 pour la communauté SFF.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, sort un autre combo pompe-réservoir-bloc d'eau unique. Cette fois-ci, il est destiné aux processeurs AMD AM5 Socket, Ryzen 7000-series et aux cartes mères AM5 Socket. Il est doté du dernier moteur de refroidissement EK-Quantum Velocity² spécifique au socket, tandis que le bloc d'eau pour CPU est équipé d'une pompe DDC 4.2 PWM intégrée qui est refroidie par la partie métallique du bloc d'eau faisant office de dissipateur thermique. Le combo est le compagnon parfait pour les constructions ITX (SFF) où l'espace pour une pompe et un réservoir dédiés est un problème. Ce produit combine efficacement quatre produits différents dans un seul petit boîtier pour un gain de place ultime.







Le produit combine un bloc d'eau pour CPU Velocity², une véritable pompe DDC 4.2 PWM avec un réservoir, et un dissipateur thermique DDC. Tout cela est contenu dans un ensemble nettement plus petit que la somme de ses parties. Un total de quatre produits dans l'encombrement d'un gros bloc d'eau pour CPU qui s'adapte parfaitement. Les blocs à eau pour CPU de la série Velocity² d'EK-Quantum intègrent le moteur de refroidissement de nouvelle génération.







Ils utilisent une combinaison spécifique de pression de montage et de géométrie de plaque froide adaptée à la disposition IHS et chiplet des processeurs AMD AM5 socket. La faible restriction du débit hydraulique permet à ces produits d'être utilisés dans des configurations avec des pompes à eau plus faibles ou des vitesses de pompe plus basses pour un fonctionnement plus silencieux tout en étant capable d'atteindre facilement des performances de pointe. La plaque froide tournée au tour est fabriquée avec précision pour couvrir efficacement l'IHS et exercer une pression sur la zone de la matrice.







L'utilisation d'un réservoir dédié n'est pas nécessaire avec ce bloc d'eau, car il intègre un petit réservoir pour faciliter le processus de remplissage et garantir que la pompe DDC lubrifiée à l'eau dispose toujours d'une quantité suffisante de liquide de refroidissement pour ne pas tomber à sec. Il dispose de deux orifices de remplissage G1/4" pour tenir compte du montage vertical et horizontal de la carte mère et de deux jeux d'entrées et de sorties.







La plaque de refroidissement est fabriquée en cuivre électrolytique de la plus haute qualité, pur à 99,99 %, usinée avec précision pour un contact et un transfert de chaleur optimaux, puis nickelée. La section centrale est faite d'acrylique moulé, usiné par CNC, semblable à du verre. Au-dessus se trouve la pompe DDC dont le bloc supérieur est en laiton nickelé usiné par CNC.



Étant donné que les pompes DDC bénéficient d'un refroidissement supplémentaire pour garantir une plus longue durée de vie et moins de problèmes, la partie supérieure en laiton nickelé est utilisée comme dissipateur thermique pour le boîtier de la pompe, la chaleur étant transférée loin de la pompe par des coussinets thermiques. La partie supérieure en laiton comporte deux orifices de remplissage, tandis que les deux ensembles d'entrées et de sorties G1/4" sont situés sur le côté du bloc en acétal noir durable.







Montage EK-Quantum Velocity² en attente de brevet



En raison de la plaque arrière intégrée et robuste livrée avec les cartes mères AM5, le système de montage EK-ExactMount, dont le brevet est en cours d'homologation, a été repensé pour simplifier encore davantage le processus d'installation. Le résultat final est un mécanisme de montage encore plus facile à utiliser et "invisible" puisque l'ensemble du système de montage se trouve à l'intérieur du bloc d'eau, et qu'il s'agit désormais d'un véritable produit monobloc. La plaque arrière est montée en usine sur la carte mère, et les vis Torx à ressort sont intégrées dans le bloc d'eau et sont vissées par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la plaque arrière de la carte mère.



Les vis de montage intégrées sont conçues avec un design hard-stop, ainsi une fois que les vis atteignent la fin du filetage, le bloc est parfaitement monté et tendu. Cela élimine les risques de sur-tension du bloc d'eau et d'endommager potentiellement votre carte mère et/ou votre CPU.



Compatibilité



Les nouveaux blocs d'eau EK-Quantum Velocity² pour CPU AM5 sont spécifiques au socket, compatibles uniquement avec les sockets AMD AM5 et les CPU de la série Ryzen 7000.



Compatibilité D-RGB



Ce produit est compatible avec toutes les technologies de synchronisation RVB adressables courantes de tous les principaux fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur de DEL D-RGB à 3 broches doit être aligné avec le marquage +5V sur l'en-tête D-RGB. La section centrale du bloc est faite d'acrylique semblable à du verre et est éclairée par 14 DEL adressables.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 03 février 2023. Le prix sera de : 339.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP