Creative annonce les écouteurs Zen Air True Wireless.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui le lancement du Creative Zen Air, qui présente un nouveau design d'écouteurs en forme de bâton avec un étui de chargement de poche, à la fois élégant et léger. Ces véritables écouteurs sans fil ne se contentent pas d'être élégants, ils sont dotés de fonctions de contrôle du bruit très pratiques, telles que l'annulation active du bruit et le mode ambiant, pour une expérience d'écoute sans faille.



Malgré sa forme compacte, le Creative Zen Air peut offrir une autonomie totale de 18 heures et jusqu'à 6 heures de lecture sur une seule charge, pour une écoute musicale continue toute la journée. Associés à des haut-parleurs en néodyme de 10 mm, à la connectivité Bluetooth 5.0 et à un indice de résistance à la transpiration certifié IPX4, les Creative Zen Air s'imposent comme les écouteurs sans fil véritables idéaux, adaptés à toutes les poches.







Les Creative Zen Air offrent aux utilisateurs une meilleure expérience d'écoute grâce à la fonction ANC (Active Noise Cancellation) qui permet de filtrer les bruits de fond indésirables afin que les utilisateurs puissent rester concentrés, que ce soit au bureau pendant une conférence téléphonique importante ou en écoutant leurs rythmes préférés en déplacement sans aucune interruption. D'une simple pression sur les oreillettes, les utilisateurs peuvent facilement passer en mode Ambient pour laisser passer la bonne quantité de sons environnants, ce qui fonctionne parfaitement lors des courses ou des randonnées sur un sentier fréquenté.



Petit mais puissant



Le Creative Zen Air pèse à peine 46 grammes, mais il est capable de délivrer un son puissant grâce à ses haut-parleurs en néodyme de 10 mm qui offrent des aigus clairs et des médiums bien équilibrés pour produire des performances audio de haute qualité qui dépassent largement son prix.



Il est également équipé de 4 microphones qui offrent une meilleure captation de la voix afin de garantir une communication plus claire. Les utilisateurs peuvent ainsi passer des appels sans problème et sans interruption à tout moment et en tout lieu.



En outre, les derniers écouteurs sans fil offrent jusqu'à 18 heures d'autonomie et jusqu'à 6 heures de lecture avec une seule charge pour répondre à tous les besoins audio de l'utilisateur, qu'il s'agisse de se déplacer, de faire du sport ou de faire une petite course. Pour une charge rapide et sans souci, les utilisateurs peuvent simplement placer l'étui de charge sur un socle de charge sans fil compatible Qi. Avec la connectivité Bluetooth 5.0 et un indice de résistance à la transpiration certifié IPX4, le Creative Zen Air remplit toutes les conditions pour devenir le parfait compagnon audio de tous les jours.



Audio holographique spatial SXFI READY



Le Creative Zen Air prendra en charge les prochains périphériques SXFI READY (par exemple, les téléviseurs intelligents, les PC et les périphériques mobiles) qui intègrent la technologie primée Super X-Fi Spatial Holography permettant aux utilisateurs de profiter de l'Holographie Spatiale SXFI qui recrée une scène sonore de système à haut-parleurs multiples dans le casque. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application SXFI pour avoir un aperçu de cette technologie sur du contenu local sur leur téléphone.



Disponibilité et Prix



Les Creative Zen Air est proposé au prix de 48.90 euros et est disponible sur le site Creative.com.



TECHPOWERUP