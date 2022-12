Le nouveau MSI Titan GT77 HX est le premier écran mini-LED 4K 144 Hz au monde.



Aujourd'hui, MSI - le fabricant innovant d'ordinateurs portables de jeu - est fier d'annoncer que son ordinateur portable de jeu phare Titan GT77 sera le premier ordinateur portable au monde doté d'un écran Mini LED 4K/144 Hz, qui est également l'écran d'ordinateur portable le plus haut de gamme actuellement.







L'écran 4K/144 Hz du Titan GT77 est alimenté par la technologie AmLED Mini LED d'AUO, qui promet un rétroéclairage super lumineux, des performances HDR décentes et une gamme de couleurs suffisamment large. La luminosité de pointe de l'écran est supérieure à 1000 nits, soit 2,5 fois plus lumineuse que celle d'un écran LCD ordinaire. Grâce à ses 1008 zones de gradation, on peut s'attendre à une qualité d'image plus nette avec moins d'effet de halo. Le pic de luminosité très élevé, associé à la technologie exclusive AmLED Adaptive Control qui ajuste les images de manière précise et dynamique en temps réel, permet également d'obtenir des performances HDR décentes.







Le Titan GT77 a été certifié VESA DisplayHDR 1000 et garantit une expérience HDR immersive dans les jeux ou le streaming. Pour présenter autant de couleurs que possible, l'écran du Titan GT77 offre une gamme de couleurs DCI-P3 super large de 100%, répondant parfaitement aux besoins de jeux ou de divertissements immersifs. Enfin, grâce à la technologie True Color exclusive à MSI, chaque panneau Mini LED du Titan GT77 sera strictement examiné avant d'être assemblé et promet la reproduction la plus précise des couleurs à tous les passionnés du monde entier.



Le nouveau Titan GT77 sera officiellement lancé au CES 2023 et on peut s'attendre à d'autres caractéristiques exclusives, notamment une puissance de traitement de premier ordre et les performances du GPU GeForce de nouvelle génération, qui peuvent générer plus d'images dans les jeux et être magnifiquement représentées avec le premier écran Mini LED 4K/144 Hz au monde.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP