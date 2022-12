MARS GAMING nous propose un nouveau clavier Gamers : Le MK80 Noir (Brown Switch).



Le clavier premium le plus innovant. Taille compacte exclusive à 96 %, touches PBT Pudding spectaculaires, FULL RGB CHROMA, commutateurs anti-poussière OUTEMU SQ, connecteur USB-C vers USB-A amovible, effets lumineux les plus impressionnants et logiciel de configuration complet. Le tout avec une compatibilité multiplateforme maximale.







FORMAT EXCLUSIF 96% PLEIN FORMAT



Toutes les fonctionnalités d'un clavier complet dans la plus petite taille possible grâce au format unique de 96%. Optimisez votre bureau au maximum et transportez votre clavier confortablement où vous voulez.



CHOISISSEZ VOTRE COULEUR : BLANC, NOIR OU ROSE



Disponible en trois couleurs : blanc, noir et rose - choisissez celle qui convient le mieux à votre installation !



CLÉS SPECTACULAIRES DE PBT PUDDING



Fabriquées en PBT ultra résistant doublement injecté en deux niveaux, les clés MKULTRA vous offrent un spectacle d'illumination sans précédent dans lequel les clés semblent flotter sur une base de lumière et de couleur. De plus, le PBT est un matériau beaucoup plus résistant et plus raffiné que l'ABS traditionnel, de sorte que les touches conserveront leur aspect neuf après des années d'utilisation intensive. Oubliez l'usure pour toujours.



ÉCLAIRAGE CHROMA RGB COMPLET



Le système d'éclairage LED RVB de la MKULTRA offre jusqu'à 16,8 millions de couleurs grâce à son contrôle logiciel. Choisissez parmi de multiples effets spéciaux et des profils personnalisables pour concevoir l'éclairage à votre convenance : toutes les options possibles pour obtenir exactement le clavier que vous souhaitez.



INTERRUPTEURS MÉCANIQUES ANTI-POUSSIÈRE OUTEMU SQ



Les interrupteurs mécaniques OUTEMU SQ garantissent une précision et une fiabilité totales et protègent au maximum votre système contre la pénétration d'éléments extérieurs tels que la poussière. Grâce à un boîtier de protection spécial entourant le poussoir de l'interrupteur mécanique, le système SQ de ces interrupteurs exclusifs OUTEMU prolonge au maximum la durée de vie de votre clavier, vous offrant ainsi la fiabilité et les performances professionnelles dont vous avez besoin.



LOGICIEL DE CONTRÔLE PROFESSIONNEL



Il existe un MKULTRA pour chaque type de joueur : non seulement vous pouvez choisir le type de commutateur et la couleur du clavier, mais le logiciel de contrôle offre de multiples possibilités pour personnaliser votre expérience à votre guise, vous permettant de régler tous les paramètres de votre clavier à votre convenance, de l'éclairage à la création de macros spécialisées.



FONCTIONS PREMIUM



Chaque détail de ce clavier fait l'objet d'une attention extrême, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La technologie FULL anti-ghosting et le chipset de contrôle les plus avancés, les touches de pudding PBT à double injection ou encore le câble USB-C vers USB-A amovible. Fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles, le clavier MKULTRA offre une durabilité accrue pour une durée de vie maximale et une expérience utilisateur à des années-lumière des autres claviers.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible dans le courant du mois de janvier 2023. Le prix sera de : 39.90 euros.



MARS GAMING