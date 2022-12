AMD Ryzen 9 7900 Non-X est jusqu'à 34% plus rapide que le 5900X dans les jeux.



AMD a l'intention de lancer la nouvelle série de CPU de bureau Ryzen 7000 non-X le mois prochain, avec 3 UGS au total prévu pour arriver le 10 janvier, à savoir les Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, et Ryzen 5 7600.







Ces processeurs seront basés sur l'architecture Zen 4 et comporteront les mêmes cœurs/threads que leurs homologues de la série X, mais ils fonctionneront à des horloges plus basses et auront un TDP de 65W.



Nous sommes encore à deux semaines de la date de lancement officiel, et en tant que tel, il n'y a pas de critiques disponibles pour les prochains CPU non-X, mais selon de nouvelles fuites de VideoCardz.com, AMD affirme que le Ryzen 9 7900 non-X est plus rapide que le Ryzen 5900X basé sur Zen 3 dans les jeux jusqu'à 34 %.







Le Ryzen 9 7900 de 65W et le Ryzen 9 5900X de 105W ont été testés l'un contre l'autre dans un large éventail de jeux à une résolution de 1080p, ils étaient tous deux associés à la Radeon RX 6950XT NITRO+ de Sapphire.



Le Ryzen 9 7900 est arrivé en tête dans les 12 jeux testés avec une amélioration moyenne d'environ 19 % par rapport à la génération précédente 5900X. La plus grande marge entre les deux CPU a été observée dans Far Cry 6 avec le Ryzen 7900 ayant un gain de performance de 34 % par rapport au 5900X, tandis que la plus faible était dans Assassin's Creed : Valhala où le Ryzen 7900 n'a obtenu qu'une amélioration de 3 %.



Voici les résultats complets :







L'amélioration moyenne de 19 % dans les jeux par rapport à la dernière génération est certainement impressionnant compte tenu du fait que le Ryzen 7900 non-X est un CPU de 65W par opposition aux 105W TDP du 5900X. Gardez à l'esprit que le nouveau Ryzen 9 7900 sur la plate-forme AM5 était associé à une mémoire DDR5 de 6000 MHz par opposition à la mémoire DDR4 de 3600 MHz associée au Ryzen 9 5900X.







Le Ryzen 9 7900 sera accompagné de ses frères et sœurs, les Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600 lors du lancement officiel, ces CPU auront un prix de 429 $, 329 $, 229 $ respectivement comme l'a révélé AMD.



Voici comment se présente la gamme complète des CPU Ryzen 7000 pour ordinateurs de bureau :







