Les problèmes de température des AMD Radeon RX 7900 XTX continuent d'augmenter et PowerColor intervient pour aider les consommateurs.

Récemment, un utilisateur de Reddit a signalé que sa carte graphique de référence AMD Radeon RX 7900 XTX atteignait une température de 110°C en jouant au nouveau Modern Warfare II. Cependant, en contactant AMD avec une demande de RMA, il a été refusé, la société déclarant que "les températures sont normales. S'il y a un problème, veuillez nous contacter à nouveau." Un autre utilisateur a fait une demande réussie, mais s'est vu refuser un remboursement pour la boîte précédemment ouverte. La société a depuis reçu un peu de contrecoup pour le problème, surtout avec le nombre croissant de cas qui se présentent.







Avant ce nouveau développement d'AMD, NVIDIA a reçu des réactions négatives pour la surchauffe et la fonte des connecteurs 12VHPWR sur le GPU phare NVIDIA GeForce RTX 4090, qui ont dépassé les trente personnes et les cas signalés de problèmes après le lancement de la carte graphique.



Ce qui est unique dans la situation d'AMD, c'est qu'elle affecte actuellement les GPU de référence et ceux de la série Radeon RX 7900 fabriqués par AMD. Cela concerne toutes les cartes vendues par les partenaires d'AMD ou par la société, mais pas les GPU créés sur mesure qui utilisent la même architecture graphique. On suppose qu'un défaut pourrait se situer au niveau de quelques refroidisseurs ou des conceptions de montage.



Il y a trois ans, AMD a publié sur son blog un article intitulé "AMD Radeon Community Update : More Control Over GPU Power and Performance, Enhanced Thermal Monitoring, Maximized Performance".



En discutant des températures de jonction dans la surveillance thermique améliorée du GPU AMD Radeon VII, ils ont affiché cette déclaration :



... Au lieu de définir une température d'étranglement conservatrice, "pire cas", pour l'ensemble de la puce, les GPU de la série RadeonTM RX 5700 continueront à faire monter les horloges de manière opportuniste et agressive jusqu'à ce que l'un des nombreux capteurs disponibles atteigne le "point chaud" ou la température de "jonction" de 110 degrés Celsius. Le fonctionnement à une température de jonction de 110°C lors d'une utilisation typique de jeu est prévu et conforme aux spécifications. Cela permet aux GPU de la série RadeonTM RX 5700 d'offrir des performances et des fréquences d'horloge beaucoup plus élevées, tout en respectant les objectifs en matière d'acoustique et de fiabilité.



L'un des responsables techniques de l'ingénierie de la Radeon RX 7900 XTX d'AMD, "Kevin", déclare qu'à partir d'hier, la société est consciente du problème du hotspot et qu'elle enquête activement et met en place un plan d'action "pour reproduire et collecter les numéros de série". Il explique également que la situation actuelle de COVID à l'étranger ralentit le processus, mais convient qu'un problème mécanique relèverait de la création et de l'exécution d'un RMA pour les consommateurs. Cependant, ils étudient également la possibilité de mettre à jour le micrologiciel pour résoudre des incidents isolés où un correctif logiciel serait nécessaire au lieu d'un remplacement matériel. "Kevin aborde également la question de l'échauffement des bords, c'est-à-dire la température près du bord du silicium d'un GPU, en précisant que des températures de bord de 90° sont anormales, mais que des températures de bord de 70° sont nominales.







L'utilisateur de Reddit et représentant de PowerColor sur la plateforme, "PowerColorSteven", fait sa part pour aider les consommateurs avec ce problème actuel concernant les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX. Pour ceux qui ne se souviennent pas de Steven, nous avons mentionné dans cet article que la société avait un problème antérieur où les GPU de la série AMD RX 6700 XT étaient expédiés avec les couvercles des coussins thermiques encore attachés, ce qui, à l'époque, causait des températures élevées de la carte graphique.



Le représentant commercial a surveillé de près ce problème au cours des deux derniers jours et a récemment publié un fil de discussion sur Reddit :



euh... j'ajoute juste ceci ici au cas où quelqu'un n'aurait pas vu mes autres messages.



si vous êtes confrontés au problème du 110c et que personne d'autre ne vous aide, peu importe à qui (AIB) vous l'avez acheté, envoyez-moi un email ou un message direct (puisque mes emails ne fonctionnent pas bien aujourd'hui) (aussi, s'il vous plaît, n'utilisez pas le chat, cette merde ne fonctionne pas bien). je suis en train de dresser une liste pour mes contacts AMD du nombre de problèmes que nous rencontrons. ils ont demandé si c'était juste quelques utilisateurs. J'ai dit que c'était plus qu'une poignée, donc maintenant je dois montrer une sorte de soutien pour ma grande bouche. envoyez-moi les numéros de série. j'envoie un email aux gars d'AMD avec combien d'unités sont affectées. powercolor. saphir. gigabyte. amd direct. peu importe. envoyez-moi les numéros de série. avec un peu de chance, amd aura des nouvelles pour nous tous, mais quoi qu'il en soit, quand j'entendrai quelque chose de substantiel, je ferai un post pour fournir un certain niveau de conseils sur la façon de s'y prendre pour régler cela.



- Utilisateur "PowerColorSteven", alias "vendeur ou autre" sur Reddit



Cependant, il est difficile de savoir quelles entreprises acceptent les RMA et y répondent, car le nombre de cas enregistrés indique que certains sont autorisés alors que d'autres sont refusés, même lorsqu'il s'agit du même fabricant. Plusieurs autres théories sont également apparues à propos de ce problème, allant des plaques froides inégales à l'utilisation d'un coussin thermique en graphite pour résoudre le problème. Le nombre de cas ayant augmenté au cours des premiers rapports, il n'est pas recommandé de remédier au problème mais de patienter jusqu'à ce qu'une déclaration officielle ou l'acceptation d'un RMA pour toute la série soit autorisée par AMD.



