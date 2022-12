La Carte mère MSI MAG B760M Mortar Max WIFI OC pourra par le BCLK OC les processeurs non-K de 12e et 13e générations.







Il y a eu une variété de fuites de MSI B760 que nous avons couvert au cours des dernières semaines qui vont de photos, PCB fuites, et même les prix qui ont été divulgués hier. Aujourd'hui, chi11eddog a porté à notre attention un overclock du CPU Intel Core i5-12400 Non-K sur la carte mère MAG B760M Mortar Max WIFI.







La carte mère MSI MAG B760M Mortar MAX WIFI est l'une des nombreuses cartes mères Intel B760 que le fabricant lancera début janvier. La série MAX est particulièrement connue pour offrir quelques capacités supplémentaires telles que le Non-K BCLK OC que nous avons également obtenu sur la série B660 MAX. Selon la fuite, la MSI MAG B760M Mortar Max WIFI est livrée avec un générateur d'horloge Renesas RC26008 qui permettrait aux utilisateurs d'ajuster manuellement le BCLK sur un CPU Intel de 12e et 13e génération.







Le divulgateur nous montre une démonstration de la carte mère MSI MAG B760M Mortar Max WIFI qui fait tourner le processeur Intel Core i5-12400 à 5,00 GHz en poussant le BCLK à 125,00 MHz. Le CPU d'origine tourne à 4,4 GHz, ce qui représente un OC de +600 MHz qui devrait se traduire par une meilleure performance globale.



CPU Intel Core i5-12400 overclocké à 5 GHz sur la carte mère MAG B760M Mortar MAX WIFI de MSI :







La MSI B760M Mortar MAX WIFI sera disponible en version DDR5 et DDR4 au prix de 229 $ US et 219 $ US, respectivement. Ce sont de bons prix pour les cartes mères grand public et certainement un plus si vous voulez prendre vos CPU Intel de 12e et 13e génération et les pousser un peu avec des overclocks manuels. Vous pouvez également économiser un peu d'argent et opter pour la carte mère actuelle B660M Mortar Max WIFI qui est en vente au détail pour 199 $ US, mais n'oubliez pas que les cartes mères B760M Mortar Max plus récentes offrent une alimentation et des options d'E/S légèrement meilleures.



Les cartes mères B760 d'Intel et les CPU Non-K de 13e génération seront disponibles au cours de la première semaine de janvier, juste une semaine avant le lancement des CPU Ryzen 7000 Non-X d'AMD.



