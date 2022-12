MSI nous propose une nouvelle carte mère : La MPG Z790 EDGE WIFI Silver.



MSI a annoncé que la carte mère MPG Z790 EDGE WIFI (DDR5) pour les CPU Intel Gen 13 est conçue dans les couleurs argent et blanc.















La variante à mémoire MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 se positionne comme une "carte mère attrayante" qui séduit non seulement par ses couleurs mais aussi par des éléments de design comme le dissipateur thermique. De nombreux autodidactes se réjouissaient vraisemblablement de la vendre comme composant principal d'un PC unifié avec des éléments blancs.



D'autre part, un circuit d'alimentation conforme au SPS 16+1+1 phase 90A est développé du côté matériel. Les performances du processeur Intel Core de 13e génération, qui a ouvert la voie au second semestre 2022, peuvent être pleinement utilisées et exploitées de manière stable. Un énorme dissipateur thermique avec un gadget lumineux est également relié au dissipateur thermique pour VRM par un caloduc. Cela aide à maintenir la stabilité du système.



- Socket CPU : Intel LGA1700,

- Emplacement d'extension : PCI Express 5.0 (x16) x 1, PCI Express 4.0 (forme x4/x16) x 1, PCI Express 3.0 (x1) x 1,

- Stockage : M.2 (PCI Express 4.0 x 4) x 5, SATA 3.0 x 7,

- Mémoire : DDR5 7200+MHz (OC) x4,

- Réseau : Intel 2.5 Gigabit LAN, Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3,

- USB : USB 3.2 Gen 2×2 20G(Type-C)x1、USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + 4 Type-A)x6、USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A)x6、USB 2.0 (Type-A)x4.



De plus, il est livré avec le " Screwless M.2 Shield Frozr ", qui lui permet de fixer le SSD M.2 sans l'utilisation de vis. En outre, l'utilisation de la technique SMT permet de réduire la perte de signal et d'implémenter une mémoire DDR5 stable à haute horloge.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera d'environ : 449 euros.



THE GURU3D