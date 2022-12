TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau SSD NVMe : L'Acer Predator GM7000 4 To.







Acer est l'un des principaux fabricants mondiaux de matériel informatique. La société a été fondée en 1976, à Taiwan, et est surtout connue pour ses ordinateurs portables, ses PC de bureau et ses moniteurs. Elle s'est maintenant lancée dans le domaine du stockage à l'état solide avec son partenaire OEM BIWIN Storage, qui aide également HP à produire ses SSD.







Aujourd'hui, nous examinons le Acer Predator GM7000 dans sa version 4 To. J'ai examiné la version 2 To en septembre 2021, la capacité de 4 To est enfin disponible maintenant. Sous le capot, peu de choses ont changé, Acer utilise le même contrôleur Innogrit IG5236 sur le GM7000 4 TB, qui est l'un des contrôleurs les plus rapides que nous ayons jamais testés. La mémoire flash NAND est une Micron B47R 176-layer TLC, avec quatre puces de 8 térabits. Comme prévu pour un disque haut de gamme, un cache DRAM est inclus.



Le Acer Predator GM7000 est disponible dans des capacités de 512 Go (65 $), 1 To (100 $), 2 To (200 $) et 4 To (450 $). L'endurance de ces modèles est fixée à 300 TBW, 600 TBW, 1300 TBW et 3000 TBW, respectivement. Acer inclut une garantie de cinq ans avec le GM7000 SSD.



Voici la fiche technique :







