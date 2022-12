AROZZI nous propose un nouveau tapis de souris Gamers : L'Arena Desk Pad (D001).



Le tapis de souris Arozzi Arena Desk Pad est un tapis de souris sur mesure spécialement conçu pour le bureau Arozzi Arena. Avec ses bords cousus, il recouvre entièrement la surface de votre bureau afin de lui donner un look unique.







Le tapis de souris personnalisé Full-Surface pour Arena Desk. Interchangeable, résistant à l’eau et lavable.



Personnalisé

Tapis De Souris



Le tapis de souris Arena est un tapis de souris sur mesure spécialement conçu pour le bureau Arozzi Arena. Avec ses bords cousus, le tapis de souris de 5 mm d’épaisseur pèse 3,4 kg couvrant la surface incurvée de l’Arena Desk de 160 x 82 cm.



Interchangeable



Besoin d’un changement de couleur ? Obtenez-en un supplémentaire pour le changer chaque fois que vous en avez envie.



Résistant À L'eau



L'eau coule directement du tapis de souris. Cela rend le nettoyage beaucoup plus facile et empêche le sous-main de se salir.



Lavable Et Facile À Nettoyer



Vous souhaitez nettoyer votre tapis de souris Arena afin qu’il soit comme neuf. Il suffit de le mettre dans la machine à laver à basse température avec une petite quantité de détergent doux et le sécher à l’air pour lui donner un aspect tout neuf.



Microfibre & Antidérapant



Le revetement du tapis de souris est en microfibre avec une précision de suivi élevée, optimisée pour les jeux. La gomme antidérapante située dessous garantit que le tapis de souris reste au même endroit et s’adapte parfaitement à votre Arena Desk.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 16 janvier 2023. Le prix sera de : 99.90 euros.



AROZZI