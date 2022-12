Trucs et astuces pour Discord que tout joueur devrait avoir dans son arsenal.







Au cours des dernières années, de plus en plus de personnes ont adopté des méthodes de communication en ligne comme Zoom, Google Meet, FaceTime, etc. Aucune n'est devenue plus omniprésente dans le domaine des jeux et du matériel que Discord. Les développeurs, les fabricants, les équipes professionnelles et les simples groupes d'amis l'utilisent de plus en plus chaque jour. Vous pouvez même l'exécuter sur les consoles Xbox Series X|S de Microsoft ! Sa popularité est due en partie à l'éventail de raccourcis et de fonctions super utiles qu'il propose. La liste complète est longue et potentiellement écrasante, nous allons donc passer en revue certains de ceux que nous préférons. Veuillez noter que la plupart des raccourcis clavier fonctionnent sur Mac - il suffit de remplacer CTRL par CMD (⌘).







L'un des raccourcis les plus faciles à utiliser sert à effectuer des modifications lorsque vous faites une erreur. Bien que vous puissiez passer la souris sur un message que vous avez envoyé pour le modifier, nous préférons éviter de retirer nos mains de nos claviers, sauf en cas de nécessité absolue, lorsque nous travaillons. À la place, il suffit d'appuyer sur la flèche vers le haut pour passer à la modification de votre dernier message et corriger une erreur.



La fonctionnalité suivante est destinée aux personnes qui passent souvent d'un serveur à l'autre. Cette commande simple est CTRL + 1-9. Si la touche 1 combinée à CTRL vous permet d'accéder à vos DM et à vos messages de groupe, les touches 2 à 9 vous permettent de consulter vos huit serveurs préférés. Qui aurait cru que nous ferions référence à MySpace dans une histoire de Discord ? Nous vous informons que ce classement inclut les serveurs dans les dossiers. Si vous maintenez un dossier "bulk" de serveurs rarement utilisés, veillez à faire glisser ce dossier plus bas dans votre liste.



Vous ne trouvez pas votre serveur préféré ou ce canal dans ce serveur ? Discord s'occupe aussi de vous. CTRL + T ne vous permettra pas seulement de faire une recherche par nom de serveur ou de canal Discord, il vous montrera également où vous avez encore des brouillons actifs. C'est particulièrement utile si vous partagez des informations entre serveurs. CTRL + K fait la même chose.







Si vous voulez voir si vous avez manqué quelque chose dans l'un de vos serveurs, CTRL + I vous montrera tous vos messages non lus les plus récents dans tous les serveurs où vous êtes. Vous pouvez également choisir de les filtrer pour ne voir que les mentions. C'est juste à côté de CTRL + U, qui permet d'afficher et de masquer la liste des utilisateurs.



Fan d'images ? Il existe même un raccourci rapide pour chacune des trois options intégrées. CTRL + G pour Gif (prononcé avec un G dur, bien sûr), CTRL + E pour Emoji, et CTRL + S pour Stickers. Chacune de ces options fait apparaître une invite permettant de rechercher l'intérêt associé.



Ces fonctions sont parmi les plus utiles pour un clavier facile et une notification rapide, mais il en existe d'autres. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a en fait un aide-mémoire dans Discord, qui devrait montrer des options de raccourcis précis en fonction de votre plateforme. Si vous appuyez sur CTRL + /, vous obtiendrez une image comme celle que vous voyez ci-dessous, ainsi qu'un petit œuf de Pâques de la touche fléchée.







Bien que nous nous soyons principalement concentrés sur les raccourcis jusqu'à présent, il y a certaines choses à mentionner également en termes de fonctionnalité de formatage. Après tout, nous sommes des écrivains et connaître certaines de ces fonctionnalités peut s'avérer très utile.



Vous savez peut-être que Discord dispose d'une version simplifiée de Markdown. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que certaines de ces fonctions Markdown ont des caractéristiques supplémentaires.



Par exemple, le bloc de code markdown (```) prend en charge la coloration syntaxique ! Habituellement, vous pouvez fournir un langage de programmation dans la même ligne que la première instance et obtenir la coloration syntaxique, comme ceci :



``javascript

console.log("Ceci est un exemple de coloration syntaxique dans Discord")

```



L'envoi de ce message ressemblerait à ceci :







Lorsque vous tapez à l'intérieur d'un bloc de code, si vous appuyez sur la touche Entrée/Retour, vous passez à une nouvelle ligne sans soumettre le texte en tant que message. Vous devez d'abord fermer le bloc de code avec trois autres points (```). Il supporte les balises comme le HTML, et même les données comme le JSON.



L'une des astuces les plus utiles pour nous, qui partageons des références afin de nous assurer que nos informations sont aussi complètes que possible, est la possibilité de désactiver les incorporations automatiques à partir des liens. C'est là que vous obtenez une image ou une description à partir de l'URL que vous avez posée. Ou, dans le cas des liens YouTube ou Spotify, il intègre une fonctionnalité permettant de lire le contenu dans Discord. Cela peut être utile, mais lorsque vous vous trouvez dans un endroit où vous discutez beaucoup, cela peut vraiment interrompre le flux de la conversation et vous gêner. Donc, si vous entourez votre lien d'un symbole inférieur à (<) et supérieur à (>), vous pouvez empêcher cette intégration.



Par exemple :



https://hothardware.com



Vous pouvez même utiliser des guillemets en plaçant un symbole supérieur à (>) suivi d'un espace au début de chaque ligne de votre message. Contrairement aux guillemets anglais, ils n'empêchent pas l'envoi lorsque vous appuyez sur Entrée/Retour. Il se peut donc que vous deviez appuyer sur SHIFT + Enter sous Windows au moins, pour passer à la nouvelle ligne, ce qui vous maintiendra en mode guillemets jusqu'à ce que vous appuyiez sur Backspace.



Messages formatés comme ceci :



> Ceci est un exemple

> d'une citation en bloc

> à l'intérieur de discord



se présenteront comme suit :







Bien qu'il ne s'agisse pas de tous les trucs et astuces que vous pouvez utiliser dans Discord, ce sont, comme nous l'avons dit, quelques-uns de nos préférés pour leur facilité d'utilisation. La plupart d'entre nous viennent de l'époque de l'Internet Relay Chat (IRC), et certains se souviennent même des babillards électroniques. Si vous avez envie d'utiliser ces trucs et astuces avec nous, vous êtes toujours le bienvenu pour rejoindre la conversation dans notre communauté Discord également !



