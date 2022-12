ASRock apporte le thème de Sonic The Hedgehog aux cartes mères B760 grand public.



ASRock est la seule marque à avoir introduit le thème "Sonic The Hedgehog" sur ses cartes mères, qui sera bientôt disponible sur les B760.



La carte mère B760 Sonic d'ASRock, qui permet aux processeurs Intel de 12e et 13e génération d'aller plus vite !







Actuellement, il n'existe qu'une seule carte mère sur le thème de Sonic The Hedgehog, l'ASRock Z790 PG Sonic. Mais bientôt, ASRock présentera la deuxième carte mère Sonic sous la forme de la ASRock B760 PG Sonic.







Dans les photos publiées par Videocardz, nous pouvons voir que l'ASRock B760 PG Sonic est un facteur de forme mATX et dispose du chipset B760, qui devrait répondre à l'utilisateur grand public. On peut voir que la carte mère présente un thème de couleur blanc/argent/bleu avec des logos Sonic dispersés sur les dissipateurs thermiques. Il y a même un autocollant Sonic sur la plaque d'entrée/sortie tandis que le circuit imprimé porte des traces d'éclairs laissés par Sonic alors qu'il se dirige vers la victoire.



La carte mère ASRock B760 PG Sonic est équipée de ce qui semble être un VRM à 14+1+1 phases alimenté par deux connecteurs à 8 broches. Il y a également quatre emplacements DIMM DDR5 qui peuvent supporter des capacités allant jusqu'à 128 Go et des vitesses de transfert très rapides. La carte mère dispose d'un seul emplacement PCIe Gen 5.0 x16, d'un seul emplacement PCIe Gen 4.0 x1 et de trois emplacements M.2, plus un emplacement M.2 WiFi supplémentaire qui est préinstallé avec une carte WiFi. Les trois emplacements M.2 pour SSD sont couverts par des dissipateurs thermiques et la carte mère comporte quatre ports SATA III.







Pour les E/S, le B760 PG Sonic d'ASRock est équipé d'une prise audio HD à 3 canaux, de 8 ports USB (2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1, 2 USB 3.2 Gen 2), d'un port LAN Ethernet 2.5G, d'un connecteur d'antenne WIFI 6E, de sorties Display Port et HDMI.







Intel et AMD vont s'affronter dans le segment grand public avec les familles de CPU 13e génération Non-K et Ryzen 7000 Non-X. Les deux gammes de CPU profiteront pleinement des cartes mères économiques pour attirer les joueurs. Alors qu'AMD a sa gamme B650 qui est uniquement DDR5, Intel a des cartes mères B660 (DDR4 + DDR5) et la prochaine B760 (DDR4 + DDR5) pour les joueurs et les consommateurs en général.



Selon certains rapports, la gamme à venir coûtera jusqu'à 10% de plus que les modèles B660 existants, mais cela reste à voir. Les cartes mères B760 et les processeurs Non-K de 13e génération d'Intel seront disponibles au cours de la première semaine de janvier, juste une semaine avant le lancement des processeurs Non-X Ryzen 7000 d'AMD.



