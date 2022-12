AMD refuse le RMA de la Radeon RX 7900 XTX pour avoir atteint des températures de jonction de 110C, et déclare que "les températures sont normales".



AMD aurait refusé une demande de RMA pour sa carte graphique Radeon RX 7900 XTX qui atteignait des températures de 110C.







AMD Radeon RX 7900 XTX atteint des températures de 110C en jonction et en downclock, l'utilisateur demande un RMA, Red Team refuse et lui dit que c'est normal



Cela fait quelques semaines que la série AMD Radeon RX 7900 a été lancée et la plupart des utilisateurs ont enfin leurs cartes en main après une longue attente. Cependant, il y a eu récemment des rapports de températures élevées (standard et jonction) sur le design de référence de la MBA. L'un de ces problèmes a été signalé par un utilisateur de Reddit qui a acheté la version de référence de la carte, mais sa carte ne semble pas fonctionner comme prévu.



Un redditor, u/nero1338, a posté il y a quelques jours dans le subreddit r/AMDHelp que sa carte graphique de référence Radeon RX 7900 XTX atteignait des températures de jonction de 110C en jouant à Modern Warfare II. Il déclare que ses ventilateurs montent à 100 % et, bien qu'il ait réinstallé les derniers pilotes et réglé manuellement la vitesse des ventilateurs de son boîtier à 100 %, rien ne semble avoir fonctionné pour lui. Le Redditor a fait une demande de RMA directement à AMD mais il a essuyé un refus.



AMD Radeon RX 7900 XTX atteint des températures de jonction de 110C (Image Credits : u/Nero1338) :







Il déclare que sa demande de RMA pour la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX Reference 'MBA' a été refusée et AMD affirme que les températures de 110C en Jonction sont des spécifications normales pour la carte graphique. Cependant, ce qui n'est pas normal est le fait que la carte graphique est downclocking en raison des températures plus élevées et causant une perte de performance.



Voici ce qu'il déclare :



Bonjour à tous,



Comme nous le savons jusqu'à présent, beaucoup de gens ont des problèmes avec les cartes 7900xtx de référence, atteignant 110 Junction Temps, 100% de la vitesse du ventilateur et perdant encore des performances en raison de downclocking.



Je viens de recevoir la réponse à ma demande de RMA :



------------



Merci pour votre email.



Les températures sont normales, si vous avez un problème, veuillez nous contacter.



Merci d'avoir contacté AMD.



via r/AMD Subreddit



Un autre utilisateur a également répondu et mentionné qu'AMD lui a permis de faire une demande de RMA mais qu'il ne peut pas le retourner pour un remboursement si la boîte a été ouverte. En ce qui concerne le problème de surchauffe, il semble qu'il ne s'agisse que d'un problème majeur avec la conception de la référence " MBA " d'AMD, que l'équipe rouge n'a pas ménagé lors de sa présentation pour montrer à quel point elle était géniale et facile à mettre à niveau par rapport aux nouvelles cartes RTX 40 de NVIDIA.



J'ai recueilli quelques données sur la température du GPU, la température du point chaud et le ΔT pour certaines Radeon RX 7900 XTX. Un point chaud de 110 °C avec étranglement thermique ne devrait pas être normal. Jusqu'à présent, seuls les modèles MBA sont concernés. Vous avez ceci sur votre radar @sherkelman? https://t.co/u766QaoC0p pic.twitter.com/Httjw0O1JP



- Andreas Schilling (@aschilling) 20 décembre 2022 -



Tous les modèles MBA peuvent atteindre des températures de 110 °C, ce qui semble être la limite avant que la carte n'atteigne une vitesse d'horloge inférieure, ce qui entraîne une baisse des performances. Aucun des modèles personnalisés n'est confronté à ce problème de surchauffe, car ils utilisent des refroidisseurs à 3 ou 3,5 fentes et des circuits imprimés personnalisés.



Une petite vidéo explicative : Cliquez ICI.



Cependant, nous ne pouvons pas entièrement blâmer le refroidisseur pour ce problème, comme l'a découvert Der8auer qui a mené une enquête sur ce problème rencontré par un autre utilisateur. Il semble que le problème soit lié à la pression de montage, à la qualité de la pâte thermique et aux coussinets thermiques utilisés par les cartes. Une fois que de nouvelles plaques sont appliquées et que la carte est remontée, les problèmes de surchauffe sont éliminés. Mais il s'agit toujours d'un problème qui ne doit pas être négligé par AMD et que les utilisateurs doivent résoudre eux-mêmes. Il est probable que quelques lots précoces de cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT aient été affectés par ce problème, mais AMD devrait au moins accuser réception des RMA pour ces cartes.



WCCFTECH