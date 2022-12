La série AMD Ryzen 7000 non-X sera lancée le 10 janvier 2023.



Il y a quelques mois, AMD a lancé sa très attendue série de processeurs Ryzen 7000 basée sur l'architecture Zen 4. Cependant, la société n'a lancé que les UGS "X" (l'exemple étant 7900X) pour le moment, tandis que les autres attendent une date de lancement. Aujourd'hui, nous avons des informations de VideoCardz qui confirment le nouveau lancement d'AMD le 10 janvier, lorsque l'équipe rouge prévoit de mettre à jour sa famille de processeurs restants avec les UGS non X de la série Ryzen 7000.







Il y aura trois modèles initiaux à choisir parmi Ryzen 9 7900 (12C/24T), Ryzen 7 7700 (8C/16T), et Ryzen 5 7600 (6C/12T). Ces SKUs suivent la voie traditionnelle du Zen 4 ; cependant, la seule distinction par rapport à leurs homologues "X" est la réduction du TDP à 65 Watts, par rapport au TDP de 170 Watts de certains de ces modèles.







Une diapositive de la présentation produit d'AMD concernant ces SKUs a été divulguée. Il s'agit d'une comparaison entre les propres Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 7900 d'AMD, où la variante Zen 4 a battu l'ancienne SKU d'un pourcentage significatif.



VIDEOCARDZ