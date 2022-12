Microsoft Dev laisse filtrer une nouvelle fonctionnalité du bloc-notes que les utilisateurs de Windows 11 vont adorer.



Jongler avec un tas de fenêtres peut être pénible, même avec les améliorations de l'interface utilisateur de Windows 11. Microsoft aide à réduire le désordre avec l'explorateur de fichiers à onglets récemment publié, et il semble maintenant qu'une autre application principale obtienne des onglets. Selon un tweet maintenant supprimé, Microsoft est sur le point de publier une version du Bloc-notes avec des onglets.







L'image est apparue dans un tweet d'un ingénieur de Microsoft, avec le texte "Le Bloc-notes dans Windows 11 a maintenant des onglets !" Bien que l'utilisation du présent soit discutable, l'image est clairement marquée comme une version en cours de développement avec "Confidentiel Ne pas discuter ou faire de captures d'écran" dans une bannière en haut de la fenêtre. Le tweet d'une capture d'écran semble aller à l'encontre de cette règle, mais il nous donne un aperçu d'un futur à venir.



Le tweet n'a duré que quelques minutes avant d'être supprimé, mais Windows Central a réussi à récupérer la capture d'écran avant cela. Elle montre à peu près ce à quoi on peut s'attendre : il y a une fenêtre Notepad standard avec l'ajout d'une rangée d'onglets similaire à celle ajoutée à l'Explorer il y a quelques mois. Ainsi, vous pouvez avoir plusieurs fichiers texte ouverts en même temps dans une seule fenêtre. C'est pratique si vous devez passer d'un fichier à l'autre et que vous ne voulez pas qu'une pile de fenêtres encombre votre écran.







Microsoft a joué avec les onglets dans ses applications principales dès 2018 avec son projet "Sets" qui aurait ajouté des onglets à travers Windows 10. Cependant, cette fonctionnalité ne s'est jamais concrétisée. Lentement mais sûrement, il semble que les onglets arrivent enfin dans Windows 11. D'abord l'Explorateur, maintenant le Bloc-notes, et il y a beaucoup plus d'endroits dans Windows où un onglet pourrait avoir plus de sens qu'une nouvelle fenêtre.



Puisque cette image est toujours marquée d'un avertissement de ne pas partager, une version officielle est probablement encore loin. Cependant, Microsoft a décidé d'arrêter la pratique consistant à regrouper les fonctionnalités dans une ou deux versions majeures de Windows chaque année. Au lieu de cela, elle publiera de nouvelles fonctionnalités dès qu'elles seront prêtes. Ainsi, les onglets du Bloc-notes pourraient apparaître dans une mise à jour de Windows au début de 2023.



HOTHARDWARE