La NVIDIA RTX 4070 Ti bat la RTX 3090 Ti dans Octanebench avec à peu près les mêmes TFLOPs.



Octanebench est l'un des benchmarks qui permet de maximiser le potentiel d'un GPU. Il est utilisé à des fins de rendu et permet de maximiser le débit d'une carte graphique en ne nécessitant pratiquement aucune optimisation du pilote. En d'autres termes, vous pouvez le considérer comme le meilleur scénario possible pour un GPU donné. La NVIDIA RTX 4070 Ti a été récemment repérée (par LaptopVideo2Go via Videocardz) dans la base de données Octanebench et bat l'ancienne RTX 3090 Ti d'un solide 5%.







La NVIDIA RTX 4070 Ti est 5% plus rapide que la RTX 3090 Ti dans le premier score global Octanebench



Puisque nous avons affaire à un benchmark qui maximise le débit théorique d'un GPU, examinons d'abord les chiffres théoriques. La RTX 3090 Ti possède 10 752 cœurs CUDA cadencés à 1860 MHz, ce qui donne une performance FP32 de 39,99 TFLOPs. La RTX 4070 Ti, quant à elle, possède 7680 cœurs CUDA cadencés à 2610 MHz, ce qui donne une performance FP32 de 40,09 TFLOPs.



Octanebench peut également prendre en compte les cœurs RT de la carte, dont la NVIDIA RTX 4070 Ti dispose de 60 contre 84 pour la 3090 Ti. Tout compte fait, la RTX 3090 Ti est très proche, sur le papier, de la RTX 4070 Ti et il est intéressant de voir qu'il existe au moins un benchmark qui peut en tirer pleinement parti.











La RTX 4070 Ti obtient un score de 725,3 points tandis que la RTX 3090 Ti obtient un score de 688,17 points (soit 5 % plus rapide). Il convient toutefois de noter que ce score est un score combiné dont les résultats sont fortement agrégés et pondérés. J'ai remarqué que la RTX 4070 Ti est significativement plus puissante dans le test des canaux d'information (probablement à cause de la VRAM améliorée) où elle obtient 953 points contre 697 pour la RTX 3090 Ti. En ce qui concerne les tests Direct Lightning et Path Tracing, les scores sont à peu près les mêmes, 705 et 696, contre 687 et 687 pour la RTX 3090 Ti.



À première vue, cela ressemble à une bonne mise à niveau des performances de NVIDIA et à un remplacement solide de la RTX 3090 Ti. Cependant, c'est là que la comparaison s'effondre. Il y a beaucoup d'avertissements associés à cette comparaison. 1) Il s'agit d'un test de rendu, pas d'un test de jeu. Les jeux sont fortement affectés par les optimisations des pilotes et n'ont qu'une corrélation partielle avec les performances FP32 théoriques maximales. 2) Nous ne savons pas si la carte utilisée ici était une version fortement OC-ed ou la version stock vanilla. Il est toujours préférable de disposer d'un échantillon plus important avant de tirer des conclusions.



Tout cela signifie que dans les scénarios du monde réel, la RTX 3090 Ti devrait continuer à être plus rapide que la RTX 4070 Ti sur une base globale de jeu dans un avenir prévisible. L'augmentation de la vitesse d'horloge et les améliorations architecturales pourraient cependant faire de cette carte une carte souhaitable pour les amateurs de rendu et les professionnels de la vidéo.



