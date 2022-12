MSI lance le PC de jeu MEG Trident X2.



MSI, la première marque de produits de jeu, lance le MEG Trident X2 avec le dernier processeur Intel 13e génération et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Ce lancement met l'accent sur "Play Unbound". Cet ordinateur de bureau de jeu est équipé du processeur Intel Core i9, bénéficiant d'une augmentation de 41% des performances par rapport à la génération précédente.



Avec la série RTX 40 équipée des derniers Tensor Cores de quatrième génération, des RT Cores de troisième génération et des nouveaux multiprocesseurs de streaming, la performance du taux de trame des jeux a également été considérablement améliorée. Les joueurs peuvent jouer à 100 images sous une qualité d'image 4K et avec des effets spéciaux activés. Conçue pour libérer complètement les performances de la prochaine génération, l'interface homme-machine (IHM) exclusive de MSI a également fait l'objet d'une mise à niveau majeure. En plus des commandes intuitives d'origine, un écran tactile de 4,5 pouces et une fonction G.I. ont été ajoutés.







Ce MEG Trident X2 est non seulement équipé du processeur haut de gamme i9-13900K et de la carte graphique RTX 4090, mais il est également doté de la technologie de dissipation thermique Silent Storm Cooling 3 exclusive à MSI, qui peut réduire efficacement la chaleur générée par les composants. Le design Air Baffle peut collecter efficacement l'air froid environnant et empêcher l'excès de chaleur à l'intérieur du châssis de refluer vers la carte graphique. Il est complété par la conception de la carte mère à l'envers de sorte que la carte graphique est placée sur le dessus pour être refroidie par l'air froid en premier.







La chaleur du processeur est dissipée par un refroidisseur de liquide de 280 mm, tandis que le flux d'air de l'alimentation maintient le principe d'"entrée et de sortie" pour permettre une évacuation rapide de la température. Grâce à la conception unique de dissipation de la chaleur mentionnée ci-dessus, l'intérieur du système est divisé en 3 parties. Les chambres à air séparées permettent à chaque composant d'avoir une meilleure efficacité de dissipation de la chaleur.







La conception de refroidissement exclusive du MEG Trident X2 peut augmenter l'efficacité de la dissipation thermique d'environ 13 % par rapport aux systèmes de conception traditionnelle. Grâce à l'excellente conception de la dissipation de la chaleur, dans la fonction "Use Scenario" du MSI Center, les performances des jeux peuvent être améliorées en passant du mode Balanced au mode Extreme Performance pour une augmentation des performances de 8%.







La technologie HMI exclusive de MSI introduit un panneau tactile IPS de 4,5 pouces et l'associe à la fonction G.I. des moniteurs de jeu MSI, offrant aux joueurs une expérience de jeu plus unique. Les joueurs peuvent observer directement les informations du système, comme le FPS du jeu, par le biais du panneau HMI 2.0, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un logiciel tiers. Les joueurs peuvent également démarrer le jeu d'une seule touche et activer le mode Jeu, de sorte que l'éclairage, les performances et les effets sonores peuvent être mis en place en une seule étape. Les moniteurs de jeu MSI peuvent également être contrôlés par les fonctions de l'IHM 2.0, telles que Smart Crosshair, Optix Scope et Vision de nuit ou ajuster la luminosité, afin d'éviter l'inconvénient de l'utilisation d'un navigateur à joystick à 5 voies ou d'un OSD pop-up.







Le MEG Trident X2 est également équipé des dernières spécifications de transmission, telles que la mémoire DDR5 ou le slot SSD PCI-e 5.0. Autant d'éléments qui permettent aux joueurs de jouer au plus haut niveau de performance. En termes de blocs d'alimentation, le dernier bloc d'alimentation ATX 3.0 1000 W peut répondre aux exigences de performance de la RTX 4090. Le dernier connecteur 12VHPWR et le câble 16 broches sont utilisés pour rendre l'alimentation plus stable.



Le MEG Trident X2 a progressivement attiré l'attention des personnes du monde entier en raison de son apparence unique et de ses performances puissantes, et a progressivement établi une réputation extraordinaire. Au CES 2023 (Consumer Electronics Show), il a même remporté le "Prix de l'innovation" du CES.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP