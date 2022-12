MSI annonce les SSD Spatium M461, M453 et M451 PCIe 4.0 NVMe.



MSI annonce le lancement de ses nouveaux modèles PCIe NVMe Gen4 dans sa catégorie de SSD - SPATIUM M461, M452 & M453 dans des facteurs de forme M.2 2280 qui peuvent être facilement installés dans des cartes mères de bureau et des ordinateurs portables compatibles. Ces nouveaux produits permettent à MSI de continuer à affiner son identité en tant que marque de PC haute performance et de développer son écosystème de produits en étendant SPATIUM, notre catégorie de stockage haute performance. Nos SSD sont construits avec des flash 3D NAND haute densité de grande qualité qui offrent des performances et une endurance étonnantes pour les professionnels, les créateurs de contenu et les joueurs.







SPATIUM M461, le SSD PCIe 4.0 compétitif pour le segment grand public







Le SPATIUM M461 a été développé pour répondre aux attentes des consommateurs de SSD grand public. Des vitesses fulgurantes atteignant 5000 Mo/sec en lecture séquentielle et 4200 Mo/sec en écriture séquentielle permettent aux utilisateurs de la dernière génération de PC de profiter des capacités de l'interface PCIe Gen4. Les capacités de stockage disponibles sont de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.



SPATIUM M452 & M453, les premiers modèles PCIe 4.0 de la gamme SSD de MSI







Les SPATIUM M452 et M453 constituent nos offres d'entrée de gamme équipées de l'interface PCIe Gen4. Ces deux disques offrent toujours les avantages essentiels que sont les transferts de fichiers rapides et les temps de chargement courts. Le SPATIUM M452 offre des vitesses rapides allant jusqu'à 3550 Mo/s en lecture séquentielle et 2700 Mo/s en écriture séquentielle, tandis que le SPATIUM 453 atteint 3600 Mo/s et 2800 Mo/s en lecture/écriture, permettant aux utilisateurs de profiter de transferts de fichiers rapides et de temps de chargement courts. Les capacités de stockage disponibles sont de 500 Go, 1 To et 2 To pour les deux modèles.



Tous les produits SSD SPATIUM annoncés prennent en charge une gamme complète de fonctions de correction des erreurs de données, notamment LPDC ECC et E2E Data Protection, offrant un TBW (Terabytes Written) élevé pour une excellente durabilité et longévité. Ces produits sont couverts par une garantie limitée de 5 ans et MSI est prêt à aider ses clients dans la plupart des régions du monde.



Logiciel avancé pour la surveillance de l'état des SSD et la sauvegarde des données grâce à Actiphy







MSI fournit une solution logicielle avancée pour la surveillance de l'état du système et la sauvegarde des données, intégrée à MSI Center. En utilisant le centre MSI, l'utilisateur peut voir des informations complètes concernant le statut du SSD, y compris la santé du disque, la capacité utilisée et la température de fonctionnement actuelle.



En outre, MSI s'est associé à Actiphy, une solution de sauvegarde de données leader dans le monde, pour permettre aux utilisateurs qui achètent et installent des SSD MSI dans leur système PC de créer des sauvegardes.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP