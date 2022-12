GeIL dévoile un kit de mémoire ultra rapide DDR5-8000 de 16 Go x2.



L'un des principaux fabricants mondiaux de composants et de périphériques pour PC est fier d'annoncer le grand lancement des modules ultra rapides DDR5-8000 16 Go x 2 CL38-48-48-90 1,45 V qui seront disponibles au premier trimestre 2023. La gamme DDR5 de GeIL comprend EVO V et Polaris RGB qui sont taillés sur mesure pour les joueurs invétérés et les passionnés de matériel informatique afin d'offrir des performances et une stabilité inégalées. En outre, GeIL Dyna 5 a créé un processus de test automatisé complet et efficace pour classer et trier chaque circuit intégré DDR5. Ainsi, GeIL garantit la transmission de données en bande passante, la compatibilité, la fiabilité et l'intégrité pour répondre à toutes les demandes des gamers et des overclockers utilisant les dernières plates-formes d'Intel.











L'un des principaux fabricants mondiaux de composants et de périphériques pour PC est fier d'annoncer le grand lancement des modules ultra rapides DDR5-8000 16 Go x 2 CL38-48-48-90 1,45 V qui seront disponibles au premier trimestre 2023. La gamme DDR5 de GeIL comprend EVO V et Polaris RGB qui sont taillés sur mesure pour les joueurs invétérés et les passionnés de matériel informatique afin d'offrir des performances et une stabilité inégalées. En outre, GeIL Dyna 5 a créé un processus de test automatisé complet et efficace pour classer et trier chaque circuit intégré DDR5. Ainsi, GeIL garantit la transmission de données en bande passante, la compatibilité, la fiabilité et l'intégrité pour répondre à toutes les demandes des gamers et des overclockers utilisant les dernières plates-formes d'Intel.











La série GeIL DDR5-8000 MHz a passé les tests de déverminage requis en utilisant la dernière carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. Les captures d'écran suivantes indiquent les résultats de ces tests. GeIL est une marque qui s'engage à offrir aux passionnés de PC et aux joueurs des produits de mémoire avec un plus grand potentiel d'overclocking. Les derniers modules de mémoire GeIL DDR5-8000 sont construits avec le PMIC avancé (Power Management IC), qui peut obtenir et contrôler efficacement une plus large gamme de réglages de tension localisés. Le PMIC est utilisé pour améliorer la stabilité et les performances globales du module de mémoire et peut effectivement débloquer une marge d'overclocking supplémentaire.



Les modules de mémoire GeIL DDR5-8000 seront disponibles chez les principaux détaillants du monde entier au premier trimestre 2023. Ces modules constituent un choix intelligent pour les utilisateurs qui cherchent à obtenir une mémoire DDR5 haute performance, hautement personnalisée pour les joueurs professionnels et les overclockers.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits de la série GeIL EVO V DDR5 et de la série Polaris RGB DDR5.



TECHPOWERUP