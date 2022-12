BIOSTAR présente la carte mère B650M-SILVER Socket AM5.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants actuels de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, a le plaisir d'annoncer la toute nouvelle carte mère B650M-SILVER. Conçue sur la base du socket M5 d'AMD, la carte mère B650M-SILVER est entièrement empilée pour permettre l'utilisation des derniers processeurs de la série Ryzen 7000. Tirant parti de la toute dernière technologie de mémoire DDR5, elle offre des performances exceptionnelles pour n'importe quelle tâche, grâce à des éléments de conception avancés tels que la prise en charge des modules de RAM AMD EXPO et Intel XMP.







La B650M-SILVER, malgré son facteur de forme Micro-ATX, offre des caractéristiques de haut niveau comme un emplacement PCI-E Gen4 x16 avec protection en fer. La carte mère de la série SILVER combine une conception d'alimentation à 14 phases (10+2+2) avec une solution VRM à étage de puissance de 90 A pour s'adapter aux matériels gourmands en énergie d'aujourd'hui, grâce aux technologies DIGITAL PWM et Dr.MOS 90 A, signature de la société.







La B650M-SILVER s'adapte parfaitement à tout type de construction grâce à l'ADN RACING de BIOSTAR et aux éléments de conception préférés des fans tels que les éclairages VIVID LED DJ et LED ROCK ZONE RGB, qui ont prouvé à maintes reprises qu'ils constituaient la gamme de cartes mères la plus innovante du marché, offrant une personnalisation de premier ordre par rapport à ses concurrents.



PCIe 4.0 M.2 est la solution de stockage rapide désignée pour la B650M-SILVER, avec la technologie de protection de refroidissement dédiée de BIOSTAR qui fournit une couche supplémentaire de stabilité matérielle et de performances accrues. L'utilisation de l'interface Realtek RTL8125BG 2.5 Gbps LAN a permis de supporter les modules AMD / Intel Wi-Fi 6E.



En outre, BIOSTAR a intégré plusieurs fonctions intelligentes pour faciliter la vie des utilisateurs. Des fonctions telles que la fonctionnalité Smart BIOS Update, le moyen le plus simple de mettre à jour le BIOS sans avoir besoin de processeur, de mémoire ou de carte graphique, et la technologie A.I. FAN qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la demande du système.



Pour conclure, la carte mère B650M-SILVER perpétue l'héritage de la série RACING de BIOSTAR avec les dernières caractéristiques et fonctionnalités adaptées aux joueurs, aux créateurs de contenu ou aux utilisateurs occasionnels. Construite pour répondre à la demande actuelle du marché, elle est idéale pour les utilisateurs à la recherche d'une carte mère de milieu de gamme de la plus haute qualité, avec une forme et une fonctionnalité supérieures, renforcées par la qualité des produits de BIOSTAR, mondialement reconnue.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP