Le boîtier Fractal Design Torrent reçoit une plaque Distro EK-Quantum Reflection²



EK, le fabricant leader de matériel de refroidissement par eau de première qualité, lance le EK-Quantum Reflection² Torrent DDC 4.2 PWM D-RGB - Plexi, un réservoir de refroidissement par eau entièrement intégré, un routage du liquide de refroidissement et une solution de pompe faite pour s'adapter au célèbre boîtier Torrent de Fractal Design. Cette "plaque de distribution" est spécifiquement conçue pour fournir une solution de refroidissement par eau avancée avec une pompe DDC 4.2 leader du marché pour les utilisateurs qui construisent des solutions de refroidissement liquide en boucle personnalisée à l'intérieur du châssis Torrent. Cette plaque de distribution Reflection² est compatible avec EK-Matrix7.







La plaque de distorsion est conçue pour simplifier le processus pour les constructeurs de PC débutants qui entrent dans le monde des tubes durs pour le refroidissement liquide en boucle personnalisé et pour apporter l'esthétique EK Quantum aux lignes fines à un boîtier déjà élégant. En utilisant les produits EK-Quantum compatibles avec la norme EK-Matrix7, les utilisateurs peuvent réaliser une boucle complète de tubes durs sans avoir à plier les tubes.







Le Reflection² Torrent DDC 4.2 PWM D-RGB - Plexi d'EK-Quantum offre une solution tout-en-un qui comprend une pompe DDC 4.2, un réservoir, un mécanisme de montage simple et plusieurs entrées et sorties filetées G1/4" standard de l'industrie. L'emplacement de ces entrées et sorties est parfaitement aligné pour correspondre à d'autres composants qui sont généralement refroidis à l'eau, ce qui permet un effort minimal lors du routage des tubes. La plaque de distro peut supporter jusqu'à un bloc d'eau pour CPU, un bloc GPU et deux radiateurs.



La compatibilité des radiateurs est la suivante :



- Avant : Jusqu'à EK-Quantum Surface X360,

- Bas : Jusqu'à EK-Quantum Surface P240.



Conçu pour être monté à côté de la carte mère, le Reflection² Torrent DDC 4.2 PWM D-RGB - Plexi de EK-Quantum s'intègre élégamment dans le boîtier Torrent de Fractal Design. La bande de LED D-RGB adressable intégrée court sur toute la longueur de l'unité, tandis que le couvercle en aluminium noir anodisé dissimule les points chauds indésirables des LED. La bande de LED D-RGB adressable installée se connecte au connecteur 5V D-RGB (A-RGB) de la carte mère via un connecteur standard de l'industrie. Elle est compatible avec tous les principaux logiciels des fournisseurs de cartes mères pour un effet d'éclairage coordonné.







Cette plaque de distribution est livrée avec une véritable pompe DDC 4.2 contrôlée par PWM qui est à la fois puissante et silencieuse. Faisant partie de la ligne EK Quantum, ce produit haut de gamme a suffisamment de puissance pour offrir d'excellentes performances avec plusieurs blocs et radiateurs. Le réservoir est fabriqué à partir d'un matériau acrylique moulé usiné par CNC pour un aspect semblable au verre et une meilleure rigidité.



Disponibilité et Prix



La plaque de distribution EK-Quantum Reflection² Torrent DDC 4.2 PWM D-RGB - Plexi est disponible en pré-commande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. La livraison de ce produit est prévue pour le début du mois de janvier 2023. EK-Quantum Reflection² Torrent DDC 4.2 PWM D-RGB - Plexi : 415.90 euros.



