Intel corrige un écran bleu avec le pilote des SSD NVMe et Windows 11.







Intel propose de nouveaux drivers 5.3.0.1010 pour ses SSD NVMe aussi bien pour les modèles professionnels des gammes Data Center (DC) et Optane que pour les modèles grand public comme les SSD 660p, 665p, 750 ou encore 760p.







D'après les notes de version, cette mise à jour 5.3.0.1010 corrige le plantage du système d'exploitation durant l'installation du pilote ce qui affichait un écran bleu de la mort (BSOD). Le pilote Intel NVMe était pourtant censé supporter pleinement Windows 11 depuis plus d'un an avec la version 5.3.0.1005 spécialement publiée à cet effet en octobre 2021. Intel aura donc pris son temps pour proposer ce correctif !



Pour information, Intel a cédé en fin d'année 2021 à la société SK hynix la totalité de ses activités de conception et de fabrication de SSD ce qui a abouti à la création de la nouvelle marque Solidigm. C'est d'ailleurs Solidigm qui assure désormais le support technique des anciens SSD Intel tout comme celui des nouveaux modèles vendus sous la nouvelle marque. Il est donc étonnant qu'Intel propose ce pilote NVMe Miniport and Filter Device Management 5.3.0.1010 alors qu'il n'est pas encore disponible sur le site web de Solidigm.



Sachez au passage que Solidigm a développé un tout nouveau pilote NVMe pour ses SSD grand public. Il s'agit du pilote Client NVMe Storage Driver 1.0.0.1030 qui présente l'avantage de supporter la fonctionnalité Autonomous Power State Transition (APST) définie dans les spécifications de la norme NVMe ce qui permet au contrôleur du SSD de gérer les changements d'états énergétiques de manière autonome. La fonction APST n'est pas supportée par le pilote NVMe standard de Microsoft (StorNVMe). De plus, ce pilote NVMe Solidigm supporte la fonction Host Managed Cache (HMC) pour les SSD compatibles comme le nouveau P41 Plus de Solidigm. En fait, de l'époque Intel, seuls les SSD 665p Series et SSD 670p Series sont compatibles avec ce nouveau pilote NVMe.



Téléchargement



- Drivers Intel NVMe Miniport and Filter Device Management 5.3.0.1010 WHQL pour Windows 8/8.1/10/11 : Cliquez ICI,

- Drivers Solidigm Client NVMe Storage Driver 1.0.0.1030 WHQL pour Windows 11 : Cliquez ICI.



