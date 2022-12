LG nous propose une nouvelle TV : La 86UQ80006LB.



Processeur Alpha 7 Gen5 AI, image 4K HDR et webOS 22, la Smart TV LG 86UQ80006LB vous apporte une exceptionnelle expérience TV. Profitez de couleurs vives et de détails à couper le souffle et laissez-vous guider vers des spectacles de haute qualité.



















Une expérience 4K claire comme du cristal



Les téléviseurs LG UHD vous apportent une exceptionnelle expérience TV. Profitez de couleurs vives et de détails à couper le souffle en 4K.



Découvrez le téléviseur UHD à une toute nouvelle échelle



Savourez vos contenus préférés de très près grâce à un téléviseur 4K UHD ultra-large.



Pensé pour s'intégrer dans votre intérieur



Le téléviseur LG UHD arbore désormais un design minimaliste et un bord fin qui complètent votre intérieur.



Une évolution qui apporte une clarté exceptionnelle



Le processeur α7 Gen5 AI 4K améliore la qualité d'image et de son grâce à la technologie d’apprentissage en profondeur.



Une mise à l’échelle 4K repensée



Grâce à la puissance du processeur, profitez d'une image détaillée en 4K même si la source est en qualité inférieure. Visionnez tout cela sur grands écrans UHD pour profiter d'une clarté et d'une précision d'image à chaque instant.



Intelligent au-delà de ce que vous imaginez



De la commande vocale à la proposition de contenus, ThinQ AI fait du téléviseur LG une véritable expérience TV personnalisée.



Intelligent au-delà de ce que vous imaginez



La commande vocale via Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay, etc., facilite et optimise votre manière d'utiliser votre téléviseur LG UHD.



L’expérience du cinéma dans votre salon



Grâce aux détails de la résolution 4K, profitez d'un réalisme incroyable pour une véritable expérience cinéma à la maison.



Tableau de bord et optimiseur de jeu



Trouvez tous les paramètres nécessaires pour jouer de manière optimale à un seul endroit. Le tableau de bord de jeu vous permet d'accéder en un clic à vos réglages gaming et de pouvoir modifier rapidement le genre de jeu, le mode pièce sombre...



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 30 décembre 2022. Le prix sera de : 1 389.90 euros.



LG