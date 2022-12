Benchmark du processeur Intel Core i5-13500, plus rapide que le i5-12600K à un prix inférieur.



Les benchmarks du processeur Intel Core i5-13500 continuent de fuir alors que la puce est déjà disponible à la vente dans divers points de vente à travers le monde.







Le processeur Intel Core i5-13500 pourrait devenir le meilleur processeur économique au lancement, comme le révèlent les premiers benchmarks



Les benchmarks du processeur Intel Core i5-13500 n'ont pas manqué au cours des deux dernières semaines. Nous avons vu des benchmarks ici et ici, mais le dernier en date provient d'un overclocker renommé et d'un passionné de technologie, Alva Jonathan alias Lucky_n00b. Le processeur est déjà disponible à la vente sur le marché indonésien des PC, il n'a donc pas été très difficile pour Alva d'acquérir la puce. Il a soumis le processeur à divers tests et les résultats sont très intéressants.







Le processeur Core i5-13500 d'Intel fera partie de la gamme de processeurs non-K de 13e génération, mais il utilisera la matrice Alder Lake C0, car sa structure de cache est similaire à celle des puces Raptor Lake. Le Core i5-13500 est livré avec 6 cœurs de performance et 8 cœurs d'efficacité pour un total de 14 cœurs et 20 threads. C'est le même nombre de threads que le Core i7-12700K d'Intel, mais le nombre de cœurs de performance est plus élevé. Il y a également 24 Mo de cache L3 et 11,5 Mo de cache L2 à bord de la puce.







Le processeur Intel Core i5-13500 a été testé sur une carte mère MSI PRO Z690-A DDR4 et il est doté d'une fréquence d'horloge maximale de 4,8 GHz pour un cœur (P-Core) et d'une fréquence d'horloge soutenue pour tous les cœurs, comprise entre 2,8 et 2,9 GHz pour les cœurs P et 2,9 GHz pour les cœurs E en mode PL1 65W. Avec le mode PL1 maximum, cette fréquence passe à 4,5 GHz sur tous les P-Cores et à 3,5 GHz sur les E-Cores.



Fréquences d'horloge et limites de puissance des processeurs Intel Core i5-13500 (Crédits image : Alva Jonathan) :























À l'état brut, le processeur Intel Core i5-13500 a une puissance PL1 de 65W et une puissance PL2 maximale de 154W. Pendant les tests, le CPU peut atteindre jusqu'à 130W en rafales de puissance pour les paquets All-core, tandis que 65W sont maintenus dans la majorité des tests multi-core. Les utilisateurs peuvent également sélectionner le mode de puissance illimitée sur certaines cartes mères, ce qui permettra au CPU d'utiliser jusqu'à 150W+ de puissance dans les charges de travail all-core, mais ce faisant, il produira beaucoup de chaleur et vous aurez besoin d'un meilleur refroidisseur. Alva utilisait le refroidisseur à air de série, donc un dissipateur thermique haut de gamme ou un refroidissement liquide est recommandé si vous voulez pousser la puce aussi fort.



En ce qui concerne les benchmarks, l'Intel Core i5-13500 a obtenu 1834 points (PL1 - 65W) et 1885 points (PL1 - Illimité) dans le test Cinebench R23 en single-threaded. En multithreading, le Core i5-13500 a obtenu 17104 points (PL1 - 65W) et 21103 points (PL1 - Illimité). Alors que le score en simple cœur ne bénéficie pas d'un énorme gain de performance, le score en multithreading obtient un gain de 23% avec le profil d'alimentation illimité. Même avec le profil 65W, le CPU est à égalité avec le Core i5-12600K, mais avec le profil de puissance illimitée, le CPU se rapproche du Core i7-12700K, ce qui est très impressionnant pour une puce qui coûtera un peu plus de 200 $ US.



Benchmarks Cinebench R23 du processeur Intel Core i5-13500 (Image Credits : Alva Jonathan) :











Alva fournit également quelques notes sur son expérience avec le processeur Intel Core i5-13500 :



Notes rapides de Pretest Core i5-13500 :



- Exécuté sur MSI PRO Z690-A DDR4 (BIOS 1.90), et GSkill TridentZ RGB DDR4-3600 2x16GB,

- À en juger par le cache L2, cela ressemble à un die Alder Lake C0 avec 2 P-Core en moins ?



- La configuration de puissance détectée par défaut est 65W PL1/154W PL2,

- Augmenter PL1 de 65W par défaut à Max/Unlimited mode donnera une augmentation massive de l'horloge.



- Horloge maximale d'un cœur 4.8Ghz (P-Core),

- Horloge soutenue sur tous les cœurs en mode 65W par défaut 2.9-3Ghz P-Core, 2.9Ghz E-Core,

- Fréquence soutenue sur PL1 Max/illimité 4.5Ghz P-Core, 3.5Ghz E-Core.



- Mode 65W par défaut pourrait être réalisable pour le dissipateur de stock,

(La température pourrait être plus élevée juste pour le Burst initial à 130W ish),

- La puissance PL1 illimitée/Max n'est pas recommandée pour le dissipateur de stock (elle atteindra facilement TjMax).



- 65W Multi-Core Performance presque égal à un i5-12600K sur Cinebench R23

- Performance Multi-Core Max/Unlimited Power légèrement en dessous du i7-12700K !

- Single-Core proche de i5-12600K.



Résumé rapide :



- Performance globale assez décente,

- Peut être utilisé sur une carte H610 bon marché/de valeur, mais VEUILLEZ vous assurer que la puissance est de 65W, pas de maxxed out,

- Il est recommandé de l'associer à une B660 de milieu de gamme et à une tour HSF de 120mm (comme la TA120 EX de Thermalright ou la SE-224XT d'ID-Cooling), en maximisant toutes les limites de puissance de la carte pour obtenir des performances multi-core optimales.



Maintenant, je ne suis pas sûr que le i5-13600K soit mon meilleur CPU de l'année, ce CPU i5-13500 pourrait avoir de meilleures performances multi-cœurs par dollar.



PS : le CPU est acheté chez un détaillant, ce n'est pas un échantillon d'ingénierie, tous fonctionnent avec un BIOS disponible publiquement.



Nous avons précédemment rapporté en exclusivité que les cartes mères Intel B760 et les CPU Non-K de 13e génération seront lancés au CES 2023 le 3 janvier, alors restez à l'écoute pour plus d'informations. Les CPU 13e génération Non-K d'Intel seront compatibles avec les cartes mères B760 et B660 moins chères qui sont abondantes sur le marché des nouveaux ordinateurs et des utilisateurs. De plus, le fait d'être disponible en DDR5 et DDR4 donne à Intel un avantage considérable sur les CPU Ryzen 7000 Non-X d'AMD qui seront également lancés en janvier.



WCCFTECH