BIOSTAR présente les cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 7900.



BIOSTAR est le prochain à présenter sa gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 Series, y compris le design personnalisé du PCB de la marque qui ressemble à un design très simple et basique de refroidisseur à 3,5 fentes et triple ventilateur, sans shroud fantaisie ni éclairage RGB, contrairement aux offres de SAPPHIRE Technology et ASRock. Néanmoins, l'offre de BIOSTAR donnera au marché des cartes graphiques plus de joueurs et une certaine concurrence. BIOSTAR a un schéma de dénomination très étrange pour sa gamme. Étonnamment, BIOSTAR a présenté sa gamme d'AMD Radeon RX 7900 avant que MSI ne puisse faire une annonce - la communauté des joueurs attend toujours de voir ce que MSI a à offrir.







Communiqué de presse



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants actuels de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, est heureux de dévoiler deux toutes nouvelles cartes graphiques de la série Radeon RX 7900.



Propulsées par l'architecture révolutionnaire AMD RDNA™ 3, les dernières cartes graphiques Radeon RX 7900XTX-24GB et RX 7900XT-20GB de BIOSTAR offrent jusqu'à 50 % de performances supplémentaires par watt par rapport aux unités GPU RDNA 2 de la génération précédente.



Dotées de l'architecture supérieure RDNA 3 d'AMD et de la technologie d'interconnexion la plus rapide au monde, les toutes nouvelles cartes graphiques BIOSTAR Radeon RX 7900XTX et RX 7900XTX combinent des nœuds de processus de 5 et 6 nm avec des chiplets mis à jour qui tirent parti des Infinity Links d'AMD et de l'emballage fanout haute performance pour offrir une bande passante de 5,3 To/s à la vitesse de l'éclair.



Avec les cartes graphiques Radeon RX 7900XTX et RX 7900XT de BIOSTAR, déchaînez des taux d'images par seconde incroyablement élevés sur les titres de jeux AAA avec des visuels 4K à couper le souffle, grâce à la technologie graphique la plus avancée d'AMD. Idéales pour les joueurs et les créateurs de contenu, elles embarquent la technologie Infinity Cache™ de deuxième génération d'AMD et une mémoire GDDR6 haute vitesse avec une interface mémoire pouvant atteindre 384 bits.



En outre, ils intègrent également la technologie d'accélération AI dédiée d'AMD qui offre des performances jusqu'à 2,7 fois supérieures. La technologie de traçage de rayons de deuxième génération offre des performances de traçage de rayons jusqu'à 1,8 fois supérieures à celles de l'architecture AMD RDNA 2. Les cartes graphiques BIOSTAR Radeon RX 7900 sont conçues pour prendre en charge les écrans DisplayPort™ 2.1, offrant des fréquences d'images ultra élevées et des visuels époustouflants jusqu'à 4K 480Hz et 8K 165Hz.



Apprenez-en davantage sur les toutes nouvelles cartes graphiques Radeon RX 7900XTX et RX 7900XT sur le site officiel de BIOSTAR. Entrez dans la bataille avec confiance, grâce aux dernières cartes graphiques Radeon RX 7900XTX et RX 7900XT de BIOSTAR.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous :



VORTEZ