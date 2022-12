EK présente l'EK-Pro NVIDIA A100 80 GB Rack GPU Water Block.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, propose désormais un bloc d'eau pour GPU de qualité professionnelle pour les GPU de centre de données PNY NVIDIA A100 80 Go PCIe. Le bloc d'eau EK-Pro GPU WB A100 80 GB Rack - Nickel + Inox est un bloc d'eau haute performance spécialement conçu pour rendre l'ensemble GPU et bloc d'eau aussi fin que possible, lui permettant ainsi de ne consommer qu'un seul emplacement PCIe dans le sens de la largeur. Le bloc d'eau est équipé d'un terminal de type rack, ce qui réduit considérablement la hauteur de l'ensemble et augmente la compatibilité du châssis.



En couvrant l'ensemble du PCB, le bloc d'eau refroidit directement le GPU, la VRAM HBM et le VRM (module de régulation de la tension) car le liquide de refroidissement est canalisé directement sur ces zones critiques.







Les blocs d'eau EK-Pro GPU WB A100 80 GB Rack - Nickel + Inox utilisent une conception de moteur de refroidissement Open Split-Flow qui s'est avérée être une solution supérieure pour les blocs d'eau GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à basse vitesse, tout en obtenant des performances optimales.



La réduction du débit de liquide de refroidissement requis en fait une solution idéale pour les stations de travail et les serveurs multi-GPU. La géométrie de la plaque d'injection et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales, même lorsqu'il est utilisé dans des scénarios de flux d'eau inversé.







La base du bloc est usinée par CNC à partir de cuivre électrolytique nickelé, tandis que le sommet est découpé au laser dans un acier inoxydable de qualité industrielle. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité. Les entretoises en laiton sont déjà préinstallées et permettent une procédure d'installation sûre et facile.







Pour une stabilité et une protection accrues de la carte graphique, la plaque d'E/S fait désormais partie intégrante de la partie supérieure du bloc d'eau lui-même, ce qui signifie que le bloc remplace le bouclier d'E/S de série et ajoute plus de robustesse à l'ensemble. La plaque d'E/S intégrée à fente unique profite également aux environnements de stations de travail et de serveurs plus compacts, où l'espace et l'espacement des fentes PCIe sont limités. Cette conception permet à la carte de ne consommer qu'un seul emplacement PCIe x16, laissant les emplacements environnants disponibles pour d'autres cartes d'extension. Les blocs d'eau pour GPU EK-Pro Rack sont conformes au facteur de forme standard des châssis de serveurs Full Height Full Width (FHFW), ce qui en fait un remplacement immédiat des refroidisseurs à air actifs et passifs à double fente.







Le bloc d'eau EK-Pro GPU WB A100 80 GB Rack est doté d'un bornier usiné en POM à l'arrière et comporte deux ports G1/4", ce qui permet une intégration facile avec les kits QDC et les manifolds EK-Pro pour les applications à haute densité de calcul. Nous vous recommandons de vous référer au configurateur de refroidissement EK pour une correspondance précise de la compatibilité. Nous vérifions les cartes graphiques compatibles et les ajoutons quotidiennement à la base de données.



Disponibilité et Prix



Le rack EK-Pro GPU WB A100 80 Go - Nickel + bloc d'eau Inox est fabriqué et assemblé en Slovénie, en Europe, et est disponible en précommande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Le produit devrait commencer à être expédié fin décembre 2022.



Le Prix :







TECHPOWERUP