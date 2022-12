Les prix des AMD Ryzen 7000 continuent de baisser.



Toute la gamme Ryzen 7000 est maintenant en vente, le fleuron Ryzen 9 7950X étant le dernier à bénéficier d'une réduction de 30 %, actuellement disponible pour 569 $.







Il y a près de quatre semaines, les processeurs Zen 4 Ryzen 7600X et Ryzen 7700X ont bénéficié de quelques remises grâce aux offres du Black Friday, mais le fleuron Ryzen 9 7950X n'a pas reçu le même traitement, les prix étant censés revenir à la normale rapidement, ce qui n'a pas été le cas !







Le Ryzen 9 7950X bénéficie d'une réduction de 30%



Le Ryzen 9 7950X est également en vente et bénéficie d'une réduction de prix de 30 %. Il est actuellement disponible au prix de 568,99 $ sur Amazon et Newegg (au lieu de 699 $). Le Ryzen 9 7950X est le processeur phare actuel d'AMD, basé sur l'architecture Zen 4, avec 16 cœurs / 32 threads, une horloge de base de 4,5 GHz et une horloge boost de 5,7 GHz.







Le Ryzen 9 7900X à 12 cœurs est disponible pour 439,99 $, au lieu de 549 $. Les deux Ryzen 7700X et Ryzen 7600X sont toujours en vente depuis le Black Friday, le 8 core 7700X est actuellement disponible pour 349 $ au lieu de 399 $, et le 6 core 7600X est disponible pour 238 $ (248 $ avec un coupon de réduction de 10 $) au lieu de 299 $.



Avec le lancement imminent des Core i5-13500 et Core i5-13400 d'Intel, dont la rumeur dit qu'il aura lieu en janvier, nous pourrions même voir ces prix continuer à chuter, de combien cela dépendra bien sûr de la façon dont les nouveaux processeurs Raptor Lake se positionnent par rapport à la gamme Ryzen 7000 actuelle.







