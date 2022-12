Les souris Logitech M325, M585 et M590 supportées par Options+ 1.30.







Ces derniers mois, Logitech n'a pas arrêté d'ajouter le support d'anciens claviers et souris dans le logiciel Options+ pour le plus grand plaisir des utilisateurs qui profitent ainsi gratuitement de la nouvelle interface graphique du logiciel et de fonctionnalités supplémentaires par rapport au logiciel Options.







Le constructeur n'en a visiblement pas encore fini puisqu'avec le nouvel Options+ 1.30.7349, ce sont cette fois-ci trois souris supplémentaires qui migrent d'Options à Options+ à savoir la souris sans fil Wireless Mouse M325 ainsi que les modèles sans fil multidispositif (Flow et Easy-Switch) M585 Multi-Device Wireless Mouse et M590 Multi-Device Silent Wireless Mouse. Bref, les possesseurs de ces souris reçoivent leur cadeau de Noël avant l'heure !



A noter que l'édition macOS d'Options+ 1.30 corrige également des problèmes de fuite mémoire mais l'édition Windows du logiciel ne semble pas affectée.



Téléchargement



- Application Logitech Options+ 1.30.7349 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS