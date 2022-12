GALAX dévoile les kits de mémoire DDR5-8000 HOF PRO et le SSD PCIe 5.0 HOF Extreme 50 10 GB/s.



GALAX vient de dévoiler deux de ses produits de nouvelle génération, à savoir la mémoire HOF PRO DDR5-8000 et le SSD PCIe 5.0 HOF Extreme 50 10 GB/s.







GALAX dévoile les mémoires et SSD HOF ultra-rapides : HOF PRO DDR5-8000 & HOF Extreme 50 PCIe 5.0 SSD



Hier encore, nous vous parlions du fait que GALAX allait dévoiler deux nouveaux produits HOF et la société vient de les annoncer. HOF est le segment le plus haut de gamme de la gamme GALAX et est connu pour sa qualité et son savoir-faire, offrant les meilleures performances aux enthousiastes et le meilleur overclocking aux utilisateurs extrêmes.



Kits de mémoire GALAX HOF PRO DDR5



La première annonce de la journée concerne les kits de mémoire GALAX HOF DDR5 PRO qui sont proposés en trois options de fréquence allant de DDR5-6800, DDR5-7200 et jusqu'à DDR5-8000. Ces nouveaux kits sont dotés de la technologie A-Die d'Hynix et supportent pleinement la norme Intel XMP 3.0. Tous les kits sont proposés dans une configuration de 16 Go x 2 et il est dit que le kit phare DDR5-8000 est capable d'atteindre plus de 120+ Go/s de bande passante brute avec une latence de 56,4ns.











Les modules de mémoire DDR5 GALAX HOF PRO utilisent un corps en aluminium de couleur blanche tandis que le logo sur le côté et le diffuseur sur le dessus sont dotés d'un éclairage LED RVB qui est superbe. GALAX a utilisé un tout nouveau dissipateur thermique en aluminium qui dissipe efficacement la chaleur. Les modules de la série HOF conservent également le PCB de couleur blanche (limité aux kits DDR5-6800 / DDR5-7200).







GALAX HOF Extreme 50 PCIe 5.0 SSD



La deuxième annonce concerne le GALAX HOF Extreme 50 PCIe 5.0 SSD qui est un SSD Gen5 super rapide avec un dissipateur thermique volumineux et une solution de refroidissement actif. Le SSD sera disponible en deux versions, une variante de 1 To avec des vitesses de lecture et d'écriture de 9500 Mo/s (1 300 000 IOPS) et 8500 Mo/s (1 100 000 IOPS), tandis que la variante de 2 To aura des vitesses de lecture et d'écriture de 10 000 Mo/s (1 500 000 IOPS) et 9500 Mo/s (1 250 000 IOPS). GALAX prévoit également de lancer une variante à 12 Go/s à l'avenir, au fur et à mesure de la maturation des SSD Gen 5.











Les SSD GALAX HOF Extreme 50 PCIe 5.0 utiliseront un cache DRAM LPDDR4/DDR4 et une mémoire NAND Flash à 232 couches. Ils seront basés sur le contrôleur Phison E26 PCIe Gen 5.0. Il n'y a actuellement aucun mot sur le prix ou la disponibilité, mais nous espérons en entendre plus sur ces produits autour du CES 2023, qui se tiendra dans quelques semaines.



