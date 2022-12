ASUS et Noctua dévoilent la carte graphique GeForce RTX série 40.

Et







ASUS et Noctua ont connu un grand succès avec leur édition limitée de cartes graphiques GeForce RTX 30-series dans le passé. Dans le cadre de cette collaboration, les cartes graphiques commercialisées par ASUS combinent un circuit imprimé conçu par ASUS avec une solution de refroidissement conçue et fournie par Noctua, associant sa meilleure technologie de dissipateur thermique VGA à une paire de ventilateurs FDB à haute pression statique.







La carte ASUS x Noctua RTX 3080 (photo ci-dessous) reste parmi les meilleures cartes RTX 3080 que nous avons eu l'occasion de tester. Il s'avère qu'ASUS et Noctua vont poursuivre leur collaboration avec la nouvelle génération RTX 40-series "Ada". ChipHell rapporte qu'ASUS présentera sa ou ses prochaines cartes graphiques ASUS x Noctua lors du CES international de 2023.



Le rapport ne précise pas quel GPU ils utiliseront. Le CES pourrait voir l'introduction d'au moins deux autres UGS de la série RTX 40, à savoir la RTX 4070 Ti, et la RTX 4070, donc il pourrait s'agir de n'importe quoi. Étant donné qu'ASUS a donné le traitement Noctua à la RTX 3080, il est tout à fait possible que la RTX 4080 le reçoive aussi, à un moment donné.



TECHPOWERUPVIDEOCARDZ