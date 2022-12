AMD confirme avoir enquêté sur les pics de température alarmants des Radeon RX 7900 XTX et XT.



Si vous lisez les critiques des récentes versions Radeon d'AMD, vous avez peut-être remarqué une tendance. De nombreux articles, dont le nôtre, ont remarqué un énorme fossé entre la température moyenne du GPU et le relevé du GPU hotspot. Des écarts de 30°C ne sont pas rares, et certains utilisateurs ont constaté des écarts encore plus importants. Il s'avère qu'AMD est conscient du problème et s'en occupe.







Cette information provient du site allemand HardwareLuxx, qui s'est penché sur cette anomalie avec l'aide de ses collègues de ComputerBase et TechPowerUp. Pour être clair, il est normal que la température du hotspot soit plus élevée que celle du reste du GPU ; c'est le but de cette lecture. Cependant, il est anormal qu'il y ait un tel écart.







En compilant les résultats, il semble que ce problème affecte principalement les modèles de référence "Built by AMD" (BBA). Une carte PowerColor semble souffrir du même problème, mais cette carte utilise la carte de référence AMD. L'écart le plus important que HardwareLuxx a observé est de 53°C. Lorsque la température du hotspot atteint 110°, le GPU commence à réduire ses horloges et à s'emballer, même s'il est entièrement chargé et sous sa limite de puissance.







HardwareLuxx soupçonne que le contact inégal du refroidisseur est la source du problème, et nous sommes généralement d'accord. Un fil de discussion sur le subreddit /r/AMD renforce nos soupçons : /u/L0rd_0F_War indique que son modèle de référence Radeon RX 7900 XTX atteint "facilement" 110°C, même sans le panneau latéral du boîtier, mais qu'une fois qu'il a posé son boîtier sur le côté, la température du même test est tombée à 75°C seulement. Une différence assez choquante. D'autres utilisateurs sont intervenus pour dire qu'ils avaient observé la même chose, mais pas au même degré.



Certains utilisateurs dans le fil de discussion ont avancé l'hypothèse d'un problème avec la chambre à vapeur utilisée sur les cartes, mais si c'était le cas, il serait plus probable que cela se manifeste avec la carte orientée horizontalement que verticalement. La circonstance la plus probable, comme HardwareLuxx l'a dit, est que le refroidisseur fait un mauvais contact avec le GPU Radeon. Lorsqu'il est orienté horizontalement, comme lorsqu'il est installé dans un boîtier tour, la gravité peut éloigner la chambre à vapeur du GPU. Si le matériel de montage est de mauvaise qualité, ce petit détail peut suffire à détériorer considérablement le refroidissement.







Pour sa part, Gamers Nexus a constaté que le contact entre les différentes parties du GPU sur le modèle de référence AMD était assez mauvais, mais a remarqué que cela ne semblait pas affecter les températures. Cela peut s'expliquer par le fait que Gamers Nexus teste généralement les GPU sur un banc d'essai ouvert avec la carte orientée verticalement.



Si vous rencontrez des problèmes de chaleur, de performances ou de stabilité avec votre carte Radeon RX 7900, essayez de coucher votre boîtier sur le côté pour voir si les choses s'améliorent. Si c'est le cas, ou même si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de télécharger la nouvelle mise à jour du pilote AMD pour votre carte.



HOTHARDWARE