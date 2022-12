Les cartes mères Intel B760 d'ASUS sont dévoilées : ROG STRIX et TUF Gaming en options ATX, mATX et ITX.







Les prochaines cartes mères Intel B760 d'ASUS ont fait l'objet de fuites avant leur lancement au CES 2023 et se déclinent en plusieurs versions, de ROG STRIX à TUF Gaming.







ASUS prépare des cartes mères Intel B760 dans diverse grande options public et économique, avec des designs ITX et mATX



Les dernières photos des prochaines cartes mères Intel B760 d'ASUS ont été dévoilées par Momomo_US. Les photos nous donnent un premier aperçu des dernières options ROG STRIX et TUF Gaming pour les utilisateurs grand public et à petit budget. Il y a trois ASUS ROG STRIX et un seul design TUF Gaming dans les images de fuite.







En commençant par le haut, nous avons l'ASUS ROG STRIX B760-A Gaming WIFI DDR4 carte mère qui vient dans un facteur de forme ATX et semble porter une conception de 16 Phase VRM avec une disposition de connecteur 8 + 4 broches. La carte mère dispose d'un seul emplacement PCIe Gen 5.0 x16, PCIe 3.0 x4, et PCIe 3.0 x1. Il y a trois emplacements M.2, qui sont tous couverts par des dissipateurs thermiques. L'emplacement PCIe le plus élevé est doté d'un bouton permettant de libérer facilement le GPU. Pour le stockage, il y a quatre ports SATA III.







Ensuite, nous avons la carte mère ASUS ROG STRIX B760-G Gaming WIFI DDR4 qui vient dans un facteur de forme mATX et semble porter une conception VRM 16-phase similaire avec une disposition de connecteur 8+4. La carte mère possède un emplacement PCIe Gen 5.0 x16, un emplacement PCIe Gen 4.0 x4 et deux emplacements PCIe Gen 4.0 x1. Il y a deux emplacements M.2 et les options de stockage comprennent quatre ports SATA III.







ASUS propose également une carte mère Mini-ITX Intel B760 sous la forme de la ROG STRIX B760-I Gaming WIFI qui dispose d'emplacements DIMM DDR5 et d'un VRM 10-12 phases alimenté par un seul connecteur 8 broches. La carte mère est équipée d'un seul emplacement PCIe Gen 5.0 x16 et d'un seul emplacement M.2. Elle dispose de quatre ports SATA III et d'une esthétique gamer.







Il y a également une seule carte mère ASUS TUF Gaming basée sur le chipset B760, la B760-P PLUS WIFI DDR4. La carte mère a une alimentation similaire à celle de la ASUS ROG STRIX B760-A mais avec sa propre esthétique TUF Gaming avec des accents noirs et jaunes. Amazon a également listé plusieurs cartes mères ASUS B760 qui peuvent être vues ci-dessous avec leurs pages produits (Notez que les prix sont préliminaires) :



- ROG Strix B760-F Gaming WiFi — 336 euros : Cliquez ICI,

- ROG Strix B760-A Gaming WiFi D4 - 288 euros : Cliquez ICI,

- ROG Strix B760-G Gaming WiFi D4 — 280 euros : Cliquez ICI,

- TUF Gaming H770-PRO WiFi — 265 euros : Cliquez ICI,

- TUF Gaming B760-PLUS WiFi D4 - 258 euros : Cliquez ICI,

- ROG STRIX B760-I Gaming — 258 euros,

- Prime B760M-A WiFi D4 - 228 euros : Cliquez ICI,

- Prime B760-PLUS D4 — 204 euros : Cliquez ICI,

- Prime B760M-K D4 - 163 euros : Cliquez ICI.



Intel et AMD s'affronteront dans le segment grand public avec les familles de CPU 13e génération Non-K et Ryzen 7000 Non-X. Les deux gammes de CPU profiteront pleinement des cartes mères économiques pour attirer les joueurs. Alors qu'AMD propose sa gamme B650 qui n'utilise que de la DDR5, Intel propose des cartes mères B660 (DDR4 + DDR5) et la prochaine B760 (DDR4 + DDR5) pour les joueurs et les consommateurs en général.



Selon certaines informations, la nouvelle gamme coûtera jusqu'à 10 % de plus que les modèles B660 existants, mais cela reste à voir. Les cartes mères B760 d'Intel et les CPU Non-K de 13e génération seront disponibles la première semaine de janvier, juste une semaine avant le lancement des CPU Non-X Ryzen 7000 d'AMD.



WCCFTECH