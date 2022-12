BENQ nous propose un nouvel écran PC : Le EX480UZ.



Le premier écran OLED de la marque MOBIUZ, avec une résolution 4K UHD (3 840 par 2 160). Jouer à des jeux vidéo n'a jamais été aussi beau que sur un écran doté d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d'un temps de réaction de 0,1 ms (GtG). De plus, il est équipé de la technologie HDRi et de trois modes de jeu distincts (FPS, RPG, Racing). Non seulement il est possible d'utiliser la fonction FreeSync Premium pour minimiser le déchirement de l'écran, la fonction Light Tuner pour affiner la luminosité, la fonction Black eQualizer pour augmenter la visibilité dans les environnements à faible luminosité et la fonction Vivid Color pour ajuster et projeter les couleurs en trois dimensions, mais il fonctionne aussi correctement avec l'application en question. Ajout de la fonction Vivid Color.























EXplorez les possibilités

Écran gaming OLED 48 pouces 0,1 ms 120 Hz MOBIUZ EX480UZ



Profitez d’images vibrantes et d’une expérience sonore immersive.



Une immersion EXtraordinaire : HDRi



Les écrans gaming MOBIUZ offrent la qualité éxigée par les joueurs avisés. La technologie exclusive BenQ HDRi optimise automatiquement la couleur et la clarté de l’image. Cette dernière ne présente aucune déchirure et propose une expérience visuelle fluide. L'immersion dans le jeu est totale, l'EXpérience est incroyable.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le HDRi rend le contenu HDR plus intelligent



Le HDRi optimise automatiquement les détails et la clarté des couleurs de l’image. Il améliore le contraste en saturant les couleurs et en s’adaptant automatiquement à la lumière ambiante pour créer une expérience de jeu MOBIUZ unique.



Reproduction réelle des couleurs du jeu



L’écran OLED reproduit les vraies couleurs en affichant des teintes, une saturation et un contraste naturels et parfaits. Le noir ne nécessite donc pas de rétro-éclairage. L'écran EX480UZ couvre 98 % du DCI-P3 avec un Delta E <= 2, pour une reproduction fidèle des couleurs.



Rapidité et fluidité



Le taux de rafraîchissement rapide à 120 Hz associé à 0,1 ms GTG offre une clarté et un gameplay fluide . Ce produit est compatible AMD FreeSync Premium et vous assure une EXpérience de jeu unique sans image saccadée.



Réglage de l’intensité lumineuse



Le mode Light Tuner offre une meilleure gestion de la luminosité sur l'écran tout en ne surexposant pas les noirs.



Un son EXtraordinaire : treVolo



Cet écran contient tout ce dont vous avez besoin pour une reproduction exceptionnelle des sons. Les haut-parleurs intégrés et les cinq modes sonores immersifs conçus spécialement offrent une expérience de son surround. Branchez-le, allumez-le et profitez! Enfin une alternative aux casques avec une qualité de son incroyable.



Subwoofer puissant supplémentaire



Profitez de toutes les basses, comme le bruit des coups de feu. Le subwoofer de 10 W des haut-parleurs 2.1 offre des basses éclatantes.



Contrôle EXtrême



Porter un casque peut créer trop de chaleur et être encombrant. Passer d’un appareil à un autre est gênant. Vous finissez souvent avec les épaules ou la nuque raides, ou des poignets et des bras douloureux. Les écrans MOBIUZ visent à éliminer toutes ces sources d’inconfort qui vous distraient du jeu. Profitez d’une immersion totale dans votre jeu sans les désagréments liés à ces gênes courantes.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 06 janvier 2023. Le prix sera de : 1 699 euros.



BENQ