TECHPOWERUP nous propose le logiciel GPU-Z en version : 2.52.0.



TechPowerUp publie aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'utilitaire populaire d'information, de surveillance et de diagnostic graphique pour PC. La version 2.52.0 ajoute la prise en charge des AMD Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT, RX 6300 OEM ; NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, et quelques rares GPU basés sur la technologie "Ampère" en circulation ces jours-ci, y compris le RTX 3080 Ti 20 Go, le RTX 3070 Ti basé sur le silicium GA102, le RTX 3050 basé sur GA107, et la version PCIe AIC de l'accélérateur A800 80 Go.



La détection est améliorée pour l'iGPU basé sur Xe LP des processeurs Intel Core "Raptor Lake". L'état ECC des GPU NVIDIA dotés d'une mémoire ECC est désormais signalé dans le panneau avancé. Sur les GPU où la fréquence de boost ne peut pas être lue, la fréquence de base sera utilisée pour calculer les fillrates. La détection de la vitesse d'horloge pour les GPU Intel Arc "Alchemist" a été améliorée. La détection des fournisseurs a été ajoutée pour plusieurs nouvelles marques de cartes graphiques telles que Corsair (ordinateurs portables de jeu), Maxsun, et Wingtech.







Les modifications apportées sont les suivantes :



- Ajout de la prise en charge des AMD Radeon RX 7900 XT et XTX (Navi 31),

- Ajout de la prise en charge des cartes NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3050 (GA107), A800 80 GB PCIe,

- Ajout de la prise en charge de l'IGP Intel Raptor Lake,

- Ajout du support pour AMD Radeon RX 6300,

- L'état de la mémoire NVIDIA ECC est maintenant signalé dans le panneau avancé / Général,

- Si l'horloge boost ne peut pas être lue, les horloges de base sont utilisées pour calculer les fillrates,

- La lecture de l'horloge du GPU sur les graphiques Intel Arc a été améliorée,

- Amélioration du rapport sur la taille de la VRAM dans certains cas limites,

- Ajout d'un support pour la détection des fournisseurs de Corsair, Huqaqin, Maxsun et Wingtech.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



