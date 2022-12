Alphacool présente le combo pompe+réservoir Eisbecher avec la nouvelle pompe Apex VPP.



Avec le réservoir Eisbecher Aurora associé à la pompe VPP Apex, Alphacool présente une autre combinaison réservoir/pompe élégante. La combinaison de l'élégant réservoir Eisbecher avec la pompe VPP Apex D5, élégante et puissante, donne une configuration qui ne devrait manquer dans aucun système de refroidissement par eau orienté vers la performance.











Le tube du réservoir est en verre véritable. Les LED RVB adressables numériquement dans la partie supérieure de la pompe fournissent un éclairage brillant et de magnifiques reflets lumineux. L'effet de fontaine illuminée du tube d'élévation constitue un point fort de l'ambiance. L'Apex VPP est une pompe puissante qui est compatible avec les tops D5/VPP et les réservoirs les plus populaires. Grâce au connecteur de ventilateur à 4 broches, la vitesse de la pompe peut être lue et contrôlée par un signal PWM. L'alimentation est fournie à l'Apex VPP via le connecteur SATA. La hauteur de chute maximale de 4,25 m et le débit potentiel de 340 L/h sont des arguments clairs pour utiliser la pompe en combinaison avec le réservoir Eisbecher Aurora.











Le kit de montage inclus permet de placer le réservoir Aurora d'Eisbecher avec la pompe VPP Apex de manière autonome dans le boîtier ou de le monter sur un radiateur ainsi que sur des emplacements de ventilateurs libres. Le volume de remplissage de 180ml ou 360ml est plus que suffisant pour toute boucle d'eau.



Données techniques du réservoir :



- Capacité : 180ml/360ml,

- Matériau : acétal, verre,

- Connexion : 1x filetage intérieur G1/4" In, 3x filetage intérieur G1/4" Out,

- Quantité de LEDs numériques aRGB : 12.



Caractéristiques de la pompe :



- Matériau : aluminium, matériau synthétique et céramique,

- Gamme de vitesse : 2500 - 4500 RPM via 4-Pin PWM,

- Hauteur de pompage maximale : 4,25 m,

- Débit maximal : 340L/h,

- Tension de fonctionnement : 8-13 V DC (SATA Power Management).



Pas de date ni de prix pour le moment.



