Genesis lance les chaises de jeu Nitro 710 et Nitro 720.



Genesis vient d'introduire deux nouveaux fauteuils de jeu dans son portefeuille, le Nitro 710 et le Nitro 720. Ces nouveaux produits se distinguent par leur configurabilité et leurs variantes de couleurs uniques. Le Genesis Nitro 710 est un fauteuil avec un large dossier et une assise en éco-cuir. Le produit se distingue par son jeu de couleurs original, blanc-rose, basé sur un cadre métallique rempli de mousse résistant à la déformation. L'assise large est basée sur des bandes qui supportent une fine couche de mousse résistante. Le fauteuil est également équipé d'un mécanisme à bascule.







Les utilisateurs peuvent configurer la hauteur ainsi que l'angle de déclinaison. Les accoudoirs peuvent également être configurés en deux dimensions (haut/bas, droite/gauche). Le Genesis Nitro 710 est également équipé de grandes roues de 60 mm recouvertes d'une couche de CareGlide, d'appuis-tête et dossier ergonomiques, d'une base en nylon à cinq bras ainsi que d'un vérin à gaz d'une capacité de 150 kg.



Caractéristiques techniques du Genesis Nitro 710 :



- Couleur : blanc et rose,

- Revêtement du dossier : cuir écologique,

- Revêtement du siège : cuir écologique,

- Matériau de base : nylon,

- Matériau des roues : roues recouvertes de CareGlide,

- Taille des roues [mm] : 60,

- Cadre : métal,

- Taille recommandée pour l'utilisateur [cm] : 160-195,

- Poids autorisé [kg] : 150,

- Appui-tête : coussin,

- Configuration de l'accoudoir : 2D,

- Configuration de la hauteur des accoudoirs [cm] : 28-36,

- Configuration de la hauteur du siège [cm] : 47.5-54.5,

- Appui lombaire : oui,

- Angle de déclinaison maximal [°] : 135,

- Fonction bascule : oui,

- Mécanisme du fauteuil : Papillon,

- Relevage à gaz : classe 4,

- Profondeur de l'assise [cm] : 50,

- Largeur de l'assise [cm] : 62,

- Largeur du dossier [cm] : 60,

- Hauteur du dossier [cm] : 83,5,

- Hauteur du fauteuil [cm] : 129-136,

- Poids [kg] : 19.



Le prix du Genesis Nitro 710 est fixé à 229 euros. Le produit est disponible uniquement en blanc et en rose.



La Genesis Nitro 720 est un modèle destiné aux utilisateurs encore plus exigeants. Le produit présente tous les avantages du Nitro 710, mais comprend également des accoudoirs 3D configurables (haut/bas, arrière/avant, gauche/droite) ainsi qu'une base métallique à cinq bras. De plus, le modèle est disponible en noir et en rouge, recouvert de tissu et de cuir.







Caractéristiques techniques du Genesis Nitro 720 :



- Couleur : blanc et rose, noir et rouge

- Revêtement du dossier : cuir écologique (blanc et rose) ou tissu/cuir (noir et rouge)

- Revêtement du siège : cuir écologique (blanc et rose) ou tissu/cuir (noir et rouge)

- Matériau de base : métal

- Matériau des roues : roues recouvertes de CareGlide

- Taille des roues [mm] : 60

- Cadre : métal

- Taille recommandée pour l'utilisateur [cm] : 160-195

- Poids autorisé [kg] : 150

- Appui-tête : coussin

- Configuration de l'accoudoir : 3D

- Configuration de la hauteur des accoudoirs [cm] : 28-36

- Configuration de la hauteur du siège [cm] : 46.5-53.5

- Appui lombaire : oui

- Angle de déclinaison maximal [°] : 135

- Fonction bascule : oui

- Mécanisme du fauteuil : Papillon

- Relevage à gaz : classe 4

- Profondeur de l'assise [cm] : 50

- Largeur de l'assise [cm] : 62

- Largeur du dossier [cm] : 60

- Hauteur du dossier [cm] : 83,5

- Hauteur du fauteuil [cm] : 128-135

- Poids [kg] : 20.



Le prix du Genesis Nitro 720 est fixé à 239 euros. Le produit est disponible uniquement en blanc et rose, ainsi qu'en noir et rouge.



