SilverStone présente le premier bloc d'alimentation SFX12V 4.0 (comparable à ATX 3.0) avec un connecteur 12VHPWR.



SilverStone a présenté mercredi l'Extreme 850R Platinum, la première alimentation SFX au monde basée sur la norme SFX12V 4.0, dont les spécifications sont comparables à celles de l'ATX 3.0, et qui offre un connecteur 12VHPWR à 16 broches capable d'une puissance de sortie continue de 450 W avec une tolérance d'excursion conforme aux spécifications de l'ATX 3.0 et du PCIe Gen 5, et des performances améliorées en matière de veille et de réveil.























La SilverStone Extreme 850R Platinum, comme son nom l'indique, est une alimentation de 850 W, avec une efficacité de commutation Cybenetics Platinum. Sous le capot se trouve une conception unique +12 V avec APFC, LLC, les protections électriques les plus courantes (contre la sur/sous tension, la surcharge et la surchauffe) ; et des condensateurs électrolytiques 100% japonais. Un ventilateur de 92 mm à palier dynamique fluide est utilisé pour refroidir le PSU, qui est réglé pour être sans ventilateur jusqu'à 150 W de charge, et 35-40% de vitesse entre 150-600 W de charge. Les connecteurs de cette alimentation entièrement modulaire comprennent un connecteur ATX à 24 broches, deux EPS à 4+4 broches, un connecteur 12VHPWR à 16 broches conçu pour 450 W, deux connecteurs d'alimentation PCIe à 6+2 broches, huit connecteurs d'alimentation SATA et cinq connecteurs traditionnels.



Disponibilité et Prix



Disponible dès maintenant et bénéficiant d'une garantie de 5 ans, la SilverStone Extreme 850R Platinum est proposé au prix de : 215.99 Dollars.



TECHPOWERUP