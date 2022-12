HARDWARE ARCHIVE nous propose une nouvelle vidéo pour le premier anniversaire de sa chaine.



Pour le premier anniversaire de Hadware archive, je réponds à vos questions, je fais quelques annonces et je vous monte ma collection hardware.







Il nous parle également du futur de sa chaine, ce qu'il prévoit, ce qu'il veut faire et plein d'autre chose sur le Hardware Rétro.



Pour voir la vidéo : Cliquez ICI.



Voici également une page de lien vers les réseaux sociaux ou il est : Cliquez ICI.



Il organise également un nouveau concept de setup rétro ou les personnes pourront présenter leurs setup ancien, pour en savoir plus : Cliquez ICI.



HARDWARE ARCHIVE