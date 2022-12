MSI nous propose un nouvel écran Gamers : L'Optix G27CQ4 E2.



Vivez une expérience gaming en totale immersion avec le moniteur incurvé MSI Optix G27CQ4 E2 ! Une dalle VA de 27 pouces avec une résolution WQHD vous offre alors un plaisir visuel intense pour jouer dans les meilleures conditions.



















COURBÉ POUR VOTRE PLAISIR DE REGARDER



Les moniteurs de jeu MSI utilisent un panneau d'affichage incurvé dont le taux de courbure est de 1500R, ce qui est le plus confortable et convient à un large éventail d'applications, de l'informatique générale aux jeux. Les panneaux incurvés contribuent également à l'immersion dans le jeu, vous donnant l'impression d'être plus connecté à l'expérience entière.



MSI G27CQ4 E2



Visualisez votre victoire avec le moniteur MSI G27CQ4 E2 Curved Gaming™. Doté d'une dalle en 2560x1440, d'un taux de rafraîchissement de 170hz et d'un temps de réponse de 1ms, le G27CQ4 E2 vous donnera l'avantage compétitif dont vous avez besoin pour terrasser vos adversaires. Doté d'une synchronisation adaptative, le G27CQ4 E2 peut faire correspondre le taux de rafraîchissement de l'écran à celui de votre GPU pour une jouabilité ultra-fluide. Assurez-vous de pouvoir faire mouche avec toutes les dernières technologies intégrées au moniteur MSI Curved Gaming™ pour le jeu compétitif.



VOYEZ PLUS LARGE COMBATTEZ MIEUX



Le moniteur de jeu incurvé MSI Gaming est doté d'un panneau WQHD de 27 pouces prenant en charge une résolution allant jusqu'à 2560x1440. Ce panneau 16:9 permet aux joueurs d'examiner des scènes de jeu plus grandes par rapport aux panneaux FHD traditionnels, et leur donne une longueur d'avance sur les autres concurrents. Une telle résolution permet également aux joueurs de faire du multitâche avec plusieurs fenêtres affichées en même temps, ce qui leur donne l'efficacité nécessaire pour réaliser tout ce qu'ils veulent.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 170HZ +

TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS



Les moniteurs de jeu MSI sont équipés d'une dalle VA LED avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Cette dalle est particulièrement adaptée aux jeux rapides tels que les jeux de tir à la première personne, les jeux de combat, les simulations de course, les jeux de stratégie en temps réel et les sports. Ces types de jeux nécessitent des mouvements très rapides et précis. Un moniteur à taux de rafraîchissement ultra-élevé et à temps de réponse rapide vous donnera une longueur d'avance sur vos concurrents.



Des jeux fluides, sans larmes et sans bégaiements



Le jeu ne devrait pas être un choix entre un gameplay haché ou des images cassées. Avec les moniteurs de jeu MSI, ce n'est pas le cas. Obtenez des performances fluides et sans artefacts à pratiquement n'importe quel framerate avec la technologie AMD FreeSync™.



Anti-scintillement

Technologie



Les écrans génériques ont normalement un taux de scintillement d'environ 200 fois par seconde, ce qui est imperceptible à l'œil nu, mais peut causer de la fatigue à la longue. La technologie Anti-Flicker de MSI offre une expérience visuelle très confortable en réduisant la quantité de scintillement.



Réduction de la lumière bleue



Les moniteurs de jeu MSI sont optimisés pour produire une quantité moindre de lumière bleue affichée par le moniteur, afin que vous puissiez jouer plus longtemps sans fatigue oculaire.



178 DEGRÉS DE

GRAND ANGLE DE VISION



Grâce à leur grand angle de vision, les moniteurs de jeu MSI offrent une plus grande marge de manœuvre pour placer votre moniteur dans votre installation sans renoncer à une expérience visuelle optimale. Les couleurs et les détails resteront nets sous un plus grand nombre d'angles par rapport aux autres moniteurs dont l'angle de vision est plus réduit.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 14 février 2023. Le prix sera de : 299.90 euros.



MSI