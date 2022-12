ASUS overclocke le processeur Intel Core i9 Raptor Lake de 13e génération jusqu'à un record mondial de 9 GHz.



Un Intel Core i9-13900K a été poussé au-delà de 9 GHz, pour atteindre un record mondial de vitesse d'horloge de CPU. En cours de route, le processeur phare actuel d'Intel, le Core 13e génération "Raptor Lake", a battu des records mondiaux de performance de CPU dans des benchmarks comme PiFast et SuperPi. Intel se vante que c'est la deuxième fois depuis son lancement, il y a tout juste trois mois, que le 13900K a battu un record mondial de fréquence d'overclocking de longue date.











Intel a collaboré avec l'équipe d'overclocking d'ASUS pour atteindre cette vitesse d'horloge de 9 GHz. Les lecteurs ne seront pas surpris d'apprendre qu'un refroidissement extrême a été appliqué au processeur phare d'Intel pour qu'il atteigne cette vitesse d'horloge mémorable. Plus précisément, le processeur a été baigné dans de l'hélium liquide pendant que les tensions étaient ajustées et que les horloges étaient augmentées. Le point d'ébullition de l'hélium est de -270°C / -452°F, et l'hélium liquide est donc nettement plus froid que l'azote liquide (point d'ébullition -196°C / -320°F). L'hélium liquide est probablement le meilleur choix pour les exploits extrêmes en CO, mais il est beaucoup plus cher. Sous le pot d'hélium liquide, la température du CPU a été mesurée à -250°C de manière assez constante.







Dans le titre, nous avons mentionné que l'équipe ASUS OC a réussi à faire passer le 13900K au-delà de 9GHz, mais pas de beaucoup. Une capture d'écran ci-dessus montre les horloges dans CPU-Z, et nous pouvons voir que le 13900K fonctionne avec seulement ses cœurs de performance (P-cores) activés et Hyperthreading désactivé pour les tentatives de record du monde de vitesse d'horloge. Le record du monde officiel de vitesse d'horloge est de 9008.82 MHz. Le matériel de marque ASUS utilisé pour ces records du monde comprenait la carte mère, la puissante ROG Maximus Z790 Apex.



L'alimentation en hélium liquide était suffisamment abondante pour permettre à l'équipe ASUS OC de réaliser de nouveaux records dans PiFast (6,85 secondes) et SuperPi 1M (3,822 secondes). Cependant, ces runs n'ont pas été réalisés à une horloge CPU de >9GHz. L'overclocker SafeDisk a réalisé son record PiFast avec le 13900K tournant à 8.44GHz, par exemple.







Ainsi, la génération Raptor Lake d'Intel vient peut-être de prouver aux sceptiques qu'il ne s'agit pas d'une simple réflexion après coup ou d'une solution de remplacement. Il sera intéressant de voir si les prochains processeurs Core i9-13900KS sélectionnés (6 GHz en sortie de boîte) seront capables de faire encore mieux. Maintenant, devrons-nous attendre Intel Meteor Lake ou les générations futures pour franchir la barrière des 10 GHz ?



HOTHARDWARE