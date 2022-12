TURTLE BEACH nous propose un nouveau périphérique Gaming : Le VelocityOne Flightstick.



Le VelocityOne Flightstick de Turtle Beach est une manette de simulation de vol qui vous permet de jouer à des simulations de vol d'avions, de vaisseaux spatiaux et de jeux de combat sur votre Xbox ou votre PC de manière précise et réaliste.















Dominez le ciel en combat ou en simulation



Visez votre cible en combat ou volez dans les airs dans vos jeux de simulation préférés avec le très innovant VelocityOne Flightstick pour Xbox et PC !



8 axes haute précision



Les capteurs sans contact haute résolution fournissent une réponse précise et une longévité supérieure des commandes principales du joystick. Le nano compensateur précis permet de définir l'attitude avec précision.



Affichage de gestion de vol



L'écran de gestion de vol OLED intégré vous permet d'adapter les performances de la manette en fonction du jeu auquel vous jouez.



Conception ambidextre



Conçu pour piloter les avions de chasse ou de ligne, le joystick principal possède une forme ambidextre ergonomique, avec repose-poignet réversible et boutons de base programmables.



Une Compatibilité Multiplateforme



Connectez-vous grâce au câble 3 m/10 pieds fourni et jouez à vos jeux de simulation de combat aérien et spatial préférés sur Xbox et PC.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est disponible sur le site de TURTLE BEACH. Le prix est de : 129.99 euros.



TURTLE BEACH