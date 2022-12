Cougar présente les refroidisseurs de CPU de type tour Forza 50 et Forza 85 Essential-series.



Cougar a présenté les refroidisseurs de CPU de type tour Forza 50 Essential et Forza 85 Essential. Le Forza 50 est le plus léger et le plus fin des deux, avec une épaisseur d'ailettes de 50 mm, tandis que le Forza 85 Essential a une épaisseur d'ailettes de 85 mm, d'où son nom. Le Forza 50 Essential utilise une base HDT (Heatpipe Direct-Touch) et s'appuie sur quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur pour extraire la chaleur de l'unité centrale et la transmettre à travers l'empilement d'ailettes, tandis que le Forza 85 Essential en possède six, mais à travers une plaque de base en cuivre nickelé.























Les deux modèles comprennent un ventilateur Cougar NHP120. Ce ventilateur de 120 mm reçoit une entrée PWM à 4 broches, tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 000 RPM, poussant jusqu'à 84,48 CFM de flux d'air à 4,24 mm H₂O de pression statique, et jusqu'à 34,5 dBA de bruit. Les ventilateurs sont équipés de roulements hydrauliques. Avec le ventilateur en place, le Forza 50 Essential mesure 135 mm x 75 mm x 155 mm (LxPxH) et pèse 772 g, tandis que le Forza 85 Essential mesure 135 mm x 110 mm x 155 mm et pèse 1,13 kg. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge par les deux modèles figurent LGA1700, AM5, AM4 et LGA1200.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP