TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouvel écran Gamers : Le KTC H27T22.



KTC est le nom d'une petite chaîne croate de magasins généraux où j'achète mon lait et mes bananes. Dans ce contexte, imaginez ma surprise lorsque j'ai été contacté par le géant du commerce électronique Geekbuying, qui m'a demandé si je voulais jeter un coup d'œil au moniteur de jeu KTC H27T22. Il s'est avéré que KTC est également l'acronyme de Key To Combat, un fabricant chinois de moniteurs expérimenté, présenté à nos lecteurs dans un récent article, annonçant un quatuor de leurs moniteurs de jeu prometteurs.







Le KTC H27T22 est un moniteur de jeu, doté d'une dalle Fast IPS de 27 pouces en 2560x1440, d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz, d'une couverture sRGB de 99 % et d'un ensemble complet d'options ergonomiques, notamment un réglage en hauteur et un pivot. Au prix de 250 $, le H27T22 semble être une bonne affaire sur le papier, alors ne perdons pas de temps et plongeons directement dans l'examen.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



