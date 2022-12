ASUS nous propose une nouvelle souris Gamers : La ROG Keris Wireless AimPoint (Blanc).



La souris gaming légère ROG Keris Wireless AimPoint offre une précision jamais atteinte. Grâce au capteur optique exclusif ROG AimPoint offrant des niveaux de sensibilité allant jusqu'à 36 000 dpi, à un format plus léger et à une plus grande autonomie de la batterie, la ROG Keris Wireless AimPoint est l'arme de poing idéale à brandir au combat.















PRÉCISION ABSOLUE



Suivez chaque mouvement avec une précision inégalée grâce au capteur optique ROG AimPoint. Présentant des niveaux de sensibilité allant de 100 à 36 000 dpi avec une déviation de <1 % cpi, la meilleure du secteur, le capteur enregistre les mouvements à des vitesses allant jusqu'à 650 pouces par seconde (ips) avec une accélération allant jusqu'à 50 g pour garantir des frappes rapides et efficaces.



Triple option de connexion



Connectez la Keris Wireless AimPoint comme vous le souhaitez : optez pour le mode sans fil ultrarapide 2,4 GHz RF, associez jusqu'à trois appareils avec la technologie d'association rapide Bluetooth®, ou rechargez rapidement tout en dominant votre jeu via le mode USB filaire.



Conçue pour les marathons gaming



La légèreté de l'appareil garantit la rapidité des mouvements de la souris, même dans les batailles les plus trépidantes, tandis que l'autonomie optimisée de la batterie vous permet de poursuivre vos activités pendant plusieurs jours.



Boutons droit et gauche



Les boutons présentent une surface anti-dérapante qui résiste à l'usure afin de vous garantir un confort d'utilisation optimal.



Mouvements fluides et rapides



Équipée de la paracorde ROG extrêmement flexible et légère et de patins de souris 100% PTFE à bords arrondis pour minimiser les accrocs, optimiser les mouvements et offrir une glisse ultra douce.



DPI pour réglages rapides



Le bouton DPI On-The-Scroll permet d'ajuster facilement la sensibilité de la souris. La solution alternative consiste à cliquer sur le bouton pour parcourir les différents niveaux de sensibilité DPI (jusqu’à quatre).



Armoury Crate



L'interface intuitive d'Armoury Crate vous permet de régler facilement la ROG Keris Wireless AimPoint pour l'adapter à votre style de jeu : ajustez les paramètres de performance et d'étalonnage de la surface, programmez et mappez les boutons, personnalisez les effets d'éclairage, etc. Vous avez même la possibilité de suivre les statistiques de vos périphériques lorsque vous jouez, afin de réaliser des analyses de données.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible dans le courant du mois de janvier 2023. Le prix sera de : 109.90 euros.



ASUS ROG