Cougar dévoile la ligne Polar X2 d'alimentations ATX 3.0 à haute puissance avec connecteurs 12VHPWR.



Cougar a dévoilé aujourd'hui la gamme d'alimentations modulaires haute puissance Polar X2. La gamme comprend deux modèles basés sur la puissance - 1050 W et 1200 W. "Polar X2 a passé avec succès les quatre tests stricts de charge de pointe dynamique de la spécification ATX 3.0, dans lesquels la consommation de pointe instantanée doit résister à une dynamique de 100μs et atteindre 200% de la puissance nominale", déclare la société sur la préparation ATX 3.0 de ces alimentations.



















Sous le capot, le Polar X2 dispose d'un rail unique +12 V avec une efficacité 80 Plus Platinum, LLC+ DC to DC et commutation, ainsi que les protections électriques les plus courantes. Le bloc d'alimentation utilise un ventilateur à paliers hydrodynamiques de 135 mm qui est réglé pour rester sans ventilateur jusqu'à 40% de charge. Les deux modèles offrent le même jeu de câbles modulaires, avec des connecteurs comprenant un connecteur ATX à 24 broches, deux EPS à 8 broches, un connecteur ATX 12VHPWR à 12+4 broches capable d'une sortie continue de 600 W et d'excursions conformes aux spécifications ATX 3.0 + PCIe Gen 5 ; sept connecteurs d'alimentation PCIe à 6+2 broches, douze connecteurs d'alimentation SATA et quatre connecteurs Molex à 4 broches.







La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP