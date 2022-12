Le Core i9-13900KS d'Intel affiche une augmentation de 5 % des performances en simple file d'attente par rapport au i9-13900K.



Le prochain processeur phare d'Intel, le Core i9-13900KS "Raptor Lake", affiche une avance de 5 % en termes de performances en mode monofil par rapport au processeur phare actuel de la société, le i9-13900K. Le i9-13900KS est montré dans des benchmarks qui ont fait l'objet d'une fuite, avec un score de 2366 points dans l'épreuve Cinebench R23 en mode single-thread, contre 2243 points pour le i9-13900K, 1948 points pour le prochain i9-13900 (non-K), et 2057 points pour le Ryzen 9 7950X d'AMD. Cela représente un gain de 5,43% pour le i9-13900KS par rapport au i9-13900K, et un gain impressionnant de 15% par rapport au 7950X. Le score multithread est supérieur de 3,3 % entre le i9-13900KS et le i9-13900K.











Le Core i9-13900KS l'emporte grâce à une fréquence plus élevée, avec ses cœurs P qui montent jusqu'à 6,00 GHz, contre 5,80 GHz pour son prédécesseur, et sa puissance de base de 150 W qui lui permet de mieux résister à l'état de boost. Le Core i9-13900 verrouillé est freiné par des vitesses d'horloge inférieures, jusqu'à 5,60 GHz pour les cœurs P, et des limites de puissance de seulement 65 W PBP et 221 W MTP. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que même le i9-13900 bat le 7950X dans le test multithread, avec un score supérieur d'environ 1,6 %.



Ses performances en mode monofilaire sont légèrement inférieures à celles du 7950X. Intel devrait annoncer le i9-13900KS aux côtés des processeurs Core 65 W de 13e génération verrouillés, et des processeurs mobiles Core de 13e génération, lors de son discours d'ouverture du CES international de 2023, la disponibilité du produit étant prévue plus tard dans le mois.



